TURKCELL VADİ 2022 KONSERLERİNİN AÇILIŞINI YAPIYOR

Son olarak 2013 yılında yayımladığı 'darmaduman' albümünü uzun süre satış listelerinde bir numarada tutan DUMAN, Türkiye’nin dört bir yanında konserlerine devam ederken, İstanbul seyircisiyle şimdi de 16 Nisan Cumartesi Turkcell Vadi 2022 konserlerinin açılışında yeniden buluşacak. Güçlü performansları ile tartışmasız Türk rock müzik sahnesinin en unutulmaz grupları arasında yer alan Duman’ı yıllardır yalnız bırakmayan sadık hayran topluluğunun konsere büyük ilgisi var.

Kaan Tangöze, Batuhan Mutlugil, Ari Barokas ve Mehmet Demirdelen’den oluşan Duman, coşku dolu ve yüksek enerjili bir konsere daha imza atmaya hazır.Her konserinin biletleri günler öncesinden tükenen Duman, 3 saate yakın sürecek müzikal performansı ile izleyenlerini yine büyüleyecek.

Atlantis Yapım, SM Production ve Vadistanbul iş birliğiyle hayata geçirilen Turkcell Vadi, şehrin en iyi etkinliklerini müzikseverlere, sanatseverlere sunmaya devam ediyor. Bugüne dek konserlerden tiyatrolara, özel organizasyonlardan festivallere; birçok farklı etkinliğe ve değerli sanatçıya ev sahipliği yapan Turkcell Vadi, Türkiye’nin en yeni ve en genç açık hava sahnesi. Türkiye’deki en büyük sabit sahnesiyle birlikte modern teknoloji ile donatılmış ses ve görüntü sistemlerine sahip olan Turkcell Vadi uzun yıllar boyunca şehrin buluşma noktası ve en güzel anıların merkezi olma iddiasında.

Duman konseriyle başlayacak olan sahne maratonu 24 Nisan Pazar, Yüzyüzeyken Konuşuruz ile devam edecek. Mayıs ayı ise Turkcell Vadi’de çok hareketli geçecek. Sırasıyla Manga, Cem Adrian Fatma Turgut ve MFÖ seyircilere unutulmaz geceler yaşatacak. Turkcell Vadi sahnesinin Haziran yıldızları ise Melike Şahin ve Emir Can İğrek.