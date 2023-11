Türk yapımları Hollywood’u aydınlatacak

Dijital platform ‘GAİN’in ana sponsorluğunu üstlendiği heyecan verici etkinlik, televizyon ve sinemanın evrensel dilini kullanarak Türk hikayelerini küresel sahnede tanıtmayı amaçlıyor.

Dünyanın en ikonik film merkezlerinden Sony Stüdyoları’nın ev sahipliği yapacağı 2 günlük etkinlikte seçkin yapımların gösterimlerinin yanı sıra yaratıcı zihinlerin bağlantı kuracağı paneller de yer alacak.

Etkinlik , modern Türkiye'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatını ve mirasını yansıtan ´Atatürk` filminin dünya prömiyeriyle açılış yapacak. Prömiyere Atatürk filminin başrol oyuncusu Aras Bulut İynemli ve yönetmen Mehmet Ada Öztekin katılım sağlayacak.

Organizasyonun ikinci gününde ikinci sezonu ile GAİN’de yayınlanacak olan ‘Şahsiyet’ dizisinin ilk bölüm gösterimi gerçekleşecek.

‘Voice of Vision’ panelinin konukları arasında 33 sezondur NBA`de Los Angeles Lakers ve Los Angeles Clippers’ın resmi fotoğrafçısı olarak görev yapan ,"Dream Team"den bu yana Amerika Birleşik Devletleri Olimpiyat milli basketbol takımının fotoğrafçısı ve Memorial Basketball Hall of Fame'de kalıcı olarak yer alan dört fotoğrafçıdan biri Andrew Bernstein, Altın Küre başkanı Helen Hoehne, Dijital İçerik Üreticisi Enes Yılmazer ve Yapımcı Saner Ayar yer alıyor.

Sunuculuğunu Fadik Sevin Atasoy’un yapacağı organizasyona Türkiye’den Engin Altan Düzyatan, Meryem Uzerli, Kerem Bursin, Aslıhan Güner, Mert Kılıç gibi sinema ve dizi dünyasının önemli isimler katılırken, yurtdışında yaşayan Mehmet Okur ve Yeliz Okur gibi isimler de olacak.

Davetliler dünyaca ünlü şef Wolfgang Puck tarafından hazırlanacak özel bir konsept ile ağırlanacak.

Festival Direktörü Elif Zorlu Tapan ´Türk yapımlarını Hollywood`un kalbine taşımak, Los Angeles`da bulunan izleyicileri Türkiye’nin sanatsal ifadelerini keşfetmeye davet etmek,sinema ve televizyonun büyüsünü kutlarken kültürel alışverişi teşvik etmek istiyoruz’ dedi.

Festival Başkanı Barbaros Tapan ´Bu etkinlikleri yanlızca sinema ya da televizyonun kutlanması olarak görmemeliyiz, bu birliktelikler sinemanın evrensel diliyle toplumun itici güçleri olarak da görev yapıyor, diyaloğu teşvik etmek için güçlü platformlar yaratıyor. Cumhuriyet’imizin 100. Yaşında ülkemizin birbirinden değerli yapımlarını, oyuncularını, sektörün önde gelen isimlerini global arenada buluşturmaktan büyük mutluluk duyuyoruz.’ dedi.

If These Walls Could Talk, Savior ve Traffic gibi projelerin yapımcısı Emmy ödüllü, Oscar adayı yapımcı Cindy Cowan katılımıyla Spider Man, James Bond,Gone With The Wind,Rain Man,Rocky, Kuzularin Sessizligi,Charlie’nin Melekleri gibi sinemanın kült yapımlarına imza atan Sony Stüdyoları’nda Türkiye rüzgarı esecek.

İlk yılında eski ABD İçişleri Bakanı Ryan Zinke, ünlü oyuncu Jacqueline Bisset,Altın Küre başkanı Meher Tatna ve Akademi üyelerinin katılım sağladığı organizasyonun bu yılki konukları arasında da iş insanları, akademisyenler, dizi ve sinema sektörünün önde gelen isimleri yer alacak.