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Türk Sinemasının Duayenleri 2. Uluslararası Bozok Film Festivali'nde Onur Ödülü Alacak

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Türk Sinemasının Duayenleri 2. Uluslararası Bozok Film Festivali'nde Onur Ödülü Alacak
Türk Sinemasının Duayenleri 2. Uluslararası Bozok Film Festivali'nde Onur Ödülü Alacak... Ediz Hun, Hülya Koçyiğit, Perihan Savaş ve Meral Çetinkaya'ya Ödülleri Yozgat'ta Takdim Edilecek.

Yozgat Bozok Üniversitesi'nin ev sahipliği yapacağı 2. Uluslararası Bozok Film Festivali, 25-28 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek. Festivalin açılış gecesinde Ediz Hun ve Perihan Savaş'a, kapanış ödül gecesinde ise Hülya Koçyiğit ve Meral Çetinkaya'ya Onur Ödülleri verilecek.

Bu yıl ilk defa verilecek olan Mehmet Said Fenni Özgün Senaryo Ödülü ve Nida Tüfekçi En İyi Özgün Film Müziği ödülleri ile de Yozgat'ın kültürel ve sanatsal değerleri öne çıkacak.

Türkiye'nin Farklı Şehirlerinden Gençlik Jürisi

Festivalin yürütücüsü Sinema Okuryazarları Derneği ve festival yönetmeni Öğretim Görevlisi Batuhan Kalaycı, festivalle ilgili yaptığı açıklamada, Türkiye'nin farklı şehirlerinden seçilen 50 üniversite öğrencisinin tüm masrafları karşılanarak festivale katılacağını ve Gençlik Jürisi Oyu vereceklerini söyledi.

Avrupa'dan Katılım ve Yaratıcı Çalışmalar

Avrupa'nın 14 farklı ülkesinden gelecek olan 50 sinema ve TV öğrencisi ve çalışanı da festivale katılacak. Bu katılımcılar Yozgat'ta kısa filmler ve belgeseller çekebilecek ve Gençlik Jürisi ile ortak çalışmalar yapacaklar.

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