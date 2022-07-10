Türk sinemasının çok yönlü oyuncusu Fikret Hakan vefatının 5. yılında anılıyor

Türk sinemasının ünlü oyuncularından Fikret Hakan'ın vefatının ardından 5 yıl geçti.

Edebiyat öğretmeni babası Gaffar ve başhemşire annesi Belkıs çiftinin çocuğu olarak Balıkesir'de 23 Nisan 1934'te dünyaya gelen Hakan'ın çocukluğu, babasının görevi nedeniyle farklı şehirlerde geçti.

Asıl adı Bumin Gaffar Çıtanak olan sanatçının altyapısını, Anadolu'daki sinemalarda gördüğü filmler oluştururken çok iyi bir izleyici oldu.

Babası Gaffar Bey Balıkesir'den Galatasaray Lisesine atanıp İstanbul'a geldiklerinde tiyatroyu keşfeden ve mahalledeki arkadaşlarıyla gitmeye başladığı tiyatrodan da çok etkilenen Hakan, diğer yandan düşkün olduğu edebiyat alanında da eserler vermeye başladı.

Çok iyi Rusça bilen babasının yaptığı çeviri eserlerle birlikte zengin bir kitaplığa sahip olan Fikret Hakan için küçük yaşlardan itibaren okumak ve yazmak onun yaşamının ayrılmaz bir parçası haline geldi.

Taksim Atatürk Lisesinde okurken İstanbul Ekspres'te gazeteciliğe başlayan sanatçı, bazı edebiyat dergilerinde hikayelerini okuyucuyla buluşturdu.

Hakan, oyunculuk hayatına 1950'de Ses Tiyatrosu'nda "Üç Güvercin Opereti"yle sahneye çıkarak başladı ve o gün adını Fikret Hakan olarak değiştirmeye kadar verdi, daha sonra sinemaya yöneldi.

İlk kez "Köprüaltı Çocukları" filminde rol alan oyuncu, ardından "Beyaz Mendil", "Gelinin Muradı" ve "Dokuz Dağın Efesi" filmlerinde sinemaseverlerin karşısına çıktı.

Yüzlerce sinema filminde oynadı

Ünlü oyuncu, Ses Tiyatrosu, Çığır Sahne, Cep Tiyatrosu, Küçük Sahne, Oraloğlu Saat 6 Tiyatrosu, kurucusu olduğu Sahne 8 ve Fikret Hakan tiyatrosu gibi topluluklarda da rol aldı.

Kariyeri boyunca yüzlerce sinema filmi ve onlarca dizide oynayan, 1970'lerde senarist, yönetmen ve yapımcı olarak sektörde yer alan Hakan, "Üç Arkadaş" ve "Keşanlı Ali Destanı"yla büyük bir üne kavuştu.

Sanatçı ayrıca 1970-1975'te "Cemo / Dedikleri Gerçek İmiş", "Dostun Gülü / Löberde", "Aşk Uğultusu / Sancı" plaklarını yaptı.

Hakan, gazino performansları ve sunuculuk deneyiminin ardından Yeşilçam'ın sıkıntılı dönemlerinde Marmaris'e taşınarak 1980'lere kadar burada yaşamını sürdürdü.

"Merakını kaybeden bir insandan hiçbir şey bekleyemezsin"

Daha sonra yine sinemaya dönen ve 1998'de Devlet Sanatçısı unvanını alan Fikret Hakan, "Tellak Ali" ve "Hamal'ın Uşakları" isimli öykü kitaplarının yanı sıra "İnce Müzikli Otobüsler" ve "İmbikçi Duvar" isimli iki şiir kitabına imza attı.

Fikret Hakan, 1914'ten 1996'ya kadar geçen süreçte yıl yıl öne çıkan oyuncuları, yönetmenleri, filmleri, olayları aktardığı, özel fotoğraflar ve afişlerle desteklenen "Türk Sinema Tarihi" adlı eseriyle Türk sinema seyircisine unutulmaz bir arşiv sundu.

Tarık Buğra'nın aynı adlı eserinden uyarlanan, Yücel Çakmaklı'nın yönettiği TRT yapımı "Küçük Ağa" dizisinde Çolak Salih karakteriyle unutulmaz arasına giren Hakan, sinemanın hemen hemen bütün dönemlerinde film yapmaya devam etti ve Lütfi Akad, Metin Erksan, Atıf Yılmaz ile Memduh Ün gibi usta isimlerle çalıştı.

Bir yandan yumuşak gülüşü, bir yandan sert bakışları ve her şekle bürünen yüzüyle her filmine ayrı imza atan sanatçı; salon adamı, köy delikanlısı, işçi, patron, polis, dolandırıcı, iyi, kötü ayrımı yapmadan her rolü hakkını vererek canlandırdı.

Genellikle aynı yüz ve konuları perdede görmek isteyen seyirci ve bu talebi dikkate alan yapımcılar başlangıçta Hakan'ın bu sıra dışı oyunculuk anlayışını yadırgasa da o canlandırdığı karakterlerle takdir toplamayı sürdürdü.

Hakan, verdiği bir röportajda genç sinemacılara tavsiyelerde bulunarak "Dedikodu tavrı içerisine girmeksizin her oyuncu ya da yönetmen namzedi mutlak suretle meraklı olmak zorundadır. Merakını kaybeden bir insandan hiçbir şey bekleyemezsin. Hele biz alaylılar için, merak etmeden bir yere varamazsın." ifadesini kullanmıştı.

Aynı röportajda belge toplama merakından bahseden Hakan, "1952'de sinemaya girmeye başladığım zaman, o zamanki yapımcıların kapılarını aşındırıp doküman topladım, karolarını yazdım. Arşivcilik... Baktım kimsenin yaptığı yok, böylece yaklaşık 55 sene büyük bir arşive sahip oldum." açıklamasını yapmıştı.

Ünlü sanatçı, 11 Temmuz 2017'de bir süredir akciğer kanseri tedavisi gördüğü Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 83 yaşındayken hayatını kaybetti.