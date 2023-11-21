Türk Sanatçıları COP28 Konferansı’nda

COP28 Global Resilience Partnership Hub'da, çalışmaları Birleşmiş Milletler tarafından kataloglanan ödüllü çevre sanatçıları tarafından hazırlanan “The Future of Power/Enerjinin Geleceği” başlıklı bir sanat sergisi yer alacaktır. Bu sanat sergisi, Global Resilience Partnership Hub'ın, doğayla uyum içinde, şoklarla başa çıkmaya daha hazırlıklı, değişime ve dönüşüme uyum sağlamaya daha iyi hazırlanmış, kapsayıcı bir dünyada sürdürülebilir kalkınmayı destekleyen dirençlilik vizyonunu, tüm gezegenin sınırları dahilinde ifade edecektir.

Sanatçı Mehmet Sinan Kuran; “Artık bir şeyi anlamamız gerekiyor. Biz bu dünyanın sahibi değiliz. Biz misafiriz. Antiloptan ya da kertenkeleden hiçbir farkımız yok. Misafirler olarak bu muhteşem gezegene saygı duymalıyız. Zarif yaşamalıyız. Çevremize faydalı olmaya çalışarak. Paylaşarak. Güzel günlerin geleceği kesindir. Değişim başladı."

Sanatçı Günsu Saraçoğlu; “İklim değişikliği, Paris Anlaşması'na uyulmadığı takdirde dünya çapındaki orman yangınları üzerinde önemli bir etki yaratıyor. 2023 yılı için toplam orman yangını emisyonunun neredeyse 410 megaton olacağı tahmin ediliyor. Yeni araştırmalara göre, dünyanın dört bir yanındaki bölgelerdeki kuzey ormanları, 2023'te kayıtlı tarihteki en kötü orman yangınlarını yaşıyor."

Sanatçı Fatma Kadir; “İklim değişikliği, soluduğumuz havanın kalitesinden içtiğimiz suya ve bize barınak sağlayan yerlere kadar gezegenin her yerinde insan ve hayvan sağlığını etkiliyor. Ne yazık ki çocuklar ve gençler, soruna katkıda bulunmanın sorumluluğunu üstlenmeden yaşayacakları daha zorlu koşullara sahip bir gezegeni miras alacak nesil olarak, bunun getirdiği orantısız riskler ve etkilerle karşı karşıya kalıyor.“

“Sustainably Investing in Digital Assets Globally” kitabının da yazarı olan Sanatçı Selva Özelli; “Okyanus ihtiyacımız olan oksijenin yüzde 50'sini üretiyor, tüm karbondioksit emisyonlarının yüzde 25'ini emiyor ve emisyonların ürettiği aşırı isinin yüzde 90'ını yakalıyor. Okyanuslarımızı, Sulak Alanlardaki biyolojik çeşitlilik sıcak noktalarımızı ve doğal karbon yutaklarımızı korumamız ve yönetmemiz gerekiyor.” sözleriyle konferanstaki mesajlarını dile getiriyor.

Sanatçı İlhan Sayın; ”Dünyamızın iklimi ve biyolojik çeşitliliği ayrılmaz bir şekilde birbirine bağlıdır. İklim değişikliği, insan refahını sağlayan gıda, tarım ve su sistemleri üzerinde ciddi baskı ve riskler yaratıyor.”

Sanatçıların konferans bünyesinde yayınlanacak sergilerini ilgili linkten izleyebilirsiniz.

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP28), “The Future of Power/ Enerjinin Geleceği” isimli sergileriyle yer alan sanatçılarımız; çalışmalarıyla uluslararası platformda çalışmalarının devam edeceklerini belirttiler.