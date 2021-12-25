Türk sanat müziği sanatçısı Faruk Tınaz son yolculuğa uğurlandı

Faruk Tınaz'ın cenazesi, İstanbul'dan uğurlandıktan sonra merkez Çukurova ilçesindeki Kabasakal Mezarlığı'na getirildi.

Faruk Tınaz'ın eşi Canan Tınaz, burada gazetecilere, eşinin yaşamını yitirmesiyle ilgili doktor ihmali iddiasına ilişkin suç duyurusunda bulunduklarını belirterek, "Doktorun raporu okumayı unutmasının ihmalidir. Konu, yapılan tarama sonrasında doktorun raporu atlamış olmasıdır." dedi.

TJK Yönetim Kurulu Başkanı Serdal Adalı da üzgün olduklarını ifade ederek, "İyi bir ağabeyimizi kaybettik. Tertemiz kalbiyle, o güzel sesiyle her zaman aklımızda, gönlümüzde olacak. Mekanı cennet olsun. Hep aklımızda iyi bir Faruk ağabey kalacak." diye konuştu.

Tınaz'ın naaşı, cenaze namazının kılınmasının ardından toprağa verildi.

Törene, Tınaz'ın ailesi ve sevenlerinin yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, TJK Genel Müdürü Tuncel Aydın ve diğer yetkililer katıldı.