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Türk Sanat Müziği'ne Cem Adrian dokunuşu

Kendine has duruşu ve güçlü yorumuyla müzik dünyasının en özel isimlerinden olan Cem Adrian, Türk Sanat Müziği’nin hafızalara yer etmiş birbirinden güzel eserlerini seslendirdiği yeni albümü “Solmayan Şarkılar”ı, Sony Music Türkiye etiketiyle dinleyicilerle buluşturuyor.

Türk Sanat Müziği'ne Cem Adrian dokunuşu

Müzikte sınırları, tarzları, kuralları dışlayan ve kendini sadece “özgür bir müzisyen” olarak tanımlayan Cem Adrian, sadece çok renkli sesi değil, çok renkli müziği ile yorumcu, besteci ve söz yazarı olarak müziğin çok farklı dallarında çok farklı eserlere imza atıyor. Müzik kariyerinde 15 yılı geride bırakan Cem Adrian “Solmayan Şarkılar” albümüyle müziğin farklı dallarına gösterdiği değeri de gözler önüne seriyor. Türk Sanat Müziği’nin 10 kült eserinin, Cem Adrian düzenlemesi ve yorumuyla yer aldığı albümün çıkış şarkısı; sözleri Orhan Seyfi Orhon, bestesi ise Yusuf Nalkesen’e ait olan “Veda Busesi”. “Solmayan Şarkılar”ın ilk video klibi de “Veda Busesi”ne Mustafa Özen yönetmenliğinde çekildi.
‘’Elbet Bir Gün Buluşacağız’’, “Duydum Ki Unutmuşsun”, ‘’Nasıl Geçti Habersiz’’, ‘’İntizar’’, ‘’Kalbimi Kıra Kıra’’, ‘’Kulakların Çınlasın’’, ‘’Senede Bir Gün’’, ‘’Kader Diyemezsin’’ ve ‘’Kıskanırım Seni Ben’’ eserleri de Cem Adrian’ın eşsiz yorumu ve incelikli düzenlemeleriyle bu arşivlik albümde yer alıyor.

Çok yakında CD ve plak formatıyla da müzik marketlerde yerini alacak olan “Solmayan Şarkılar” albümü 4 Aralık’ta Sony Music Türkiye etiketiyle tüm dijital platformlarda yayında olacak.

YENİGÜN HABER MERKEZİ

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Cem AdrianTürk Sanat MüziğiSolmayan ŞarkılarSONY MUSİCMüzik
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