Türk Pop Müziğinin Gözde İsmi Sıla'nın Muhteşem Konseri

Türk pop müziğinin yıldızı Sıla, geçen akşam Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda BtcTurk'un 10. Yıl Konserleri kapsamında hayranlarına unutulmaz bir gece sundu. KerkiSolfej organizasyonuyla gerçekleşen konserde, Sıla iki ay aranın ardından İstanbul'daki hayranlarıyla buluşmanın heyecanını yaşadı.

Açılış şarkısı 'Bırak' ile seyircisini selamlayan başarılı sanatçı, özel repertuvarıyla şarkılarını dinleyenleriyle birlikte dev bir koro halinde seslendirdi. Bu iki saatlik muhteşem performans, izleyenlerin hafızalarından uzun süre silinmeyecek.

Sıla'nın Sahne Stili: Moda İkonu Olarak Parlıyor Sıla'nın konserlerinde sadece sesi değil, tarzı da ön planda. Harbiye Açıkhava'daki konserde ilk bölümde Amor Garibovic tasarımı korse&body ile Alaia tasarımı pantolon tercih etti. Konserin ikinci yarısında ise Amor Garibovic imzalı ceket, Ümit Ünal tasarımı atlet ve Alaia markalı pantolonuyla sahneye çıktı. Ayakkabı tercihini Alexander Mcqueen'den yana kullanırken, takılarında Bee Goddess markasını tercih etti.

Sıla ve Seyircisiyle Özel Düet: Şaşırtan Anlar Konserde 'Vur Kadehi' şarkısını seslendirirken, coşkuyla eşlik eden bir seyirciyi sahneye davet eden Sıla, bu kişinin eski veteriner arkadaşı Şükrü Çobanoğlu olduğunu fark edince büyük bir sürpriz yaşadı. Şarkıyı eski arkadaşıyla birlikte seslendiren sanatçı, "Yıllardır çocuklarımızı ona emanet ettik, şimdi ise sahnede onunla birlikte şarkı söylemek gerçekten özel." şeklinde duygusal bir paylaşımda bulundu.

Sıla'dan Yoğun Talep Üzerine Ekstra Konser Müjdesi Bu yıl Harbiye Açıkhava'da 28 Eylül, 1 Ekim ve 14 Ekim tarihlerinde sahne alacak olan Sıla, hayranlarının yoğun ilgisi karşısında 30 Ekim'de ekstra bir konser daha vereceğini duyurdu. Türk pop müziğinin bu başarılı ismi, müzikseverlere unutulmaz anlar yaşatmayı sürdürecek.