Türk piyanist Renan Koen, dünyaca ünlü Carnegie Hall'de dünya prömiyeri yapacak

Farkındalık yaratmak için dünyanın birçok yerinde Holokost temalı verdiği konserlerle öne çıkan ve kendisi de Türk Yahudi toplumundan olan Koen, bu kez sanatseverlerin karşısına ilk kez kendisinin çalacağı eserlerin de olduğu "Auschwitz'ten İlahiler" adlı konserle çıkacak. Renan Koen'e ünlü orkestra şefi ve Devlet Sanatçısı Gürer Aykal da ABD'de kurduğu orkestrası "New Manhattan Sinfonietta" ile eşlik edecek.