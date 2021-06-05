Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Gülsevin: Yunus Emre'nin Türkçe için önemi çok büyük

2021 yılının "Yunus Emre ve Türkçe Yılı" ilan edildiğini hatırlatan Prof. Dr. Gürer Gülsevin, "Yılın adı neden Yunus Emre, nedenini söylemek istiyorum. Mevlana, çok iyi bir mutasavvıf, dünya edebiyatına önemli bir eser ortaya koydu ama Farsça yazdı. Hacı Bektaş, çok önemli ama o da Türkçe yazmadı eserlerini. Eserler kendisinden sonra Arapça yazıldı. Bu yüzden Cumhurbaşkanımız bu yılın adını koyarken Yunus Emre Yılı demedi, Yunus Emre ve Türkçe Yılı dedi. Başlık olarak da dünya dili Türkçeyi koymuştu." diye konuştu.

Gülsevin, Yunus Emre'nin geride çok anlamlı eserler bıraktığını belirterek, şöyle devam etti:

"Orhun döneminde Orta Asya'da Türklerin bir yazı dili, devlet dili var. O dönemde de farklı lehçeler konuşuldu. Oğuzlar Oğuzca, Kıpçaklar Kıpçakça, Kırgızlar Kırgızca konuşuyordu. Göktürklerin dili kendilerinden sonraki devletlerle tek kol halinde geldi. Herkes farklı konuşuyordu ama tek edebi dil vardı. Bu edebi dili değiştiren Oğuz Türkleri oldu. Hepimizin bildiği gibi 1071 yılında tapusunu aldığımız bu coğrafyada 11. yüzyıldan 12. yüzyıla kadar Farsçayı devlet dili olarak kullandık. Oğuzlar, Orta Asya'dayken de Oğuzcaları vardı ama Orta Asya'nın yazı diliyle yazıyorlardı."

Türk dilini iki yazıya bölen Anadolu'ya gelen Oğuzlar olduğunu anlatan Gülsevin, şunları kaydetti:

"200 yıl Farsçayı devlet dili, Arapçayı din dili, bilim dili olarak kullandık. Ne zaman ki 13. yüzyıl oldu, hepimizin bildiği Karamanoğlu Mehmet Bey ferman olarak karşımıza çıkan 'Türkçeden başka dil kullanılmasın.' denildiği dönem Yunus Emre'nin dönemidir. Beylikler döneminde o duyarlılıkla, o zamanki devlet adamlarının da duyarlığıyla Türkçe, Anadolu'da yazı dili oldu. O yıldan beri 700 yıldır devlet dili olarak devam ediyor. Yunus Emre'nin Türkçe için önemi çok büyük. O dönemde başkaları da yazdı, çok yazarlarımız var. Türkçe yazdılar ama Yunus Emre asırlardır hala yaşıyor, dili ile yaşıyor. Yunus Emre, Türk milletinin hafızasında hala yaşıyor. Pek çok şiiri, manzumesi hala hafızamızda asırlardır devam ediyor."

TBMM Başkanı Mustafa Şentop da Yunus Emre Sempozyumu'nun açılışına video mesaj gönderdi.

Sempozyumda Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım ve NKÜ Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin konuşma yaptı.