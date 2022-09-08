Tunceli'nin tarihi alan ve yapıları tescille korunup turizme kazandırılıyor

Doğal güzelliğiyle öne çıkan kent, Pertek Kalesi, Tozkoparan Höyüğü, Çelebi Ağa Cami, Gelin Odaları, Elti Hatun Türbesi ve Rabat Köprüsü gibi tarihi eser varlığıyla adından söz ettiriyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Valilik koordinesinde çalışma yürüten İl Kültür ve Turizm Müdürü İsmet Hakan Ulaşoğlu, Tunceli Müzesi Müdürü Kenan Öncel ve arkeolog Özgür Şahin de yıllardır kentteki kültürel mirasın korunması ve gelecek nesillere aktarılması için çaba harcıyor.