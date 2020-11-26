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Tunacan Tuna'dan yeni single

Müzik dünyasının tanınan söz yazarı Aşkın Tuna’nın oğlu Tunacan Tuna, Kasım ayı sonuna doğru çıkaracağı yeni single'ı "Klarnet"in çekimleri için kameralar karşısına geçti.

Tunacan Tuna'dan yeni single
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Müzik dünyasının tanınan söz yazarı Aşkın Tuna’nın oğlu Tunacan Tuna, Kasım ayı  sonuna doğru çıkaracağı yeni single'ı "Klarnet"in çekimleri için kameralar karşısına geçti.

İlk parçası "Suni Teneffüs" ile müzik piyasalarına hızlı bir giriş yaparak adından sıkça söz ettiren genç şarkıcı, yeni single'ı "Klarnet"in sözlerini Aşkın Tuna, bestesini Hatem Tutkus, düzenlemesini Emirhan Cengiz klibin yönetmenliğini ise Teoman Topçu üstlendi. Klipte Tunacan Tuna'ya Küçük Ağa dizisindeki Aybüke ve Muhteşem Yüzyıl Kösem’deki Dilruba karakteri ile tanınan oyuncu Melisa İlayda Özcanik eşlik etti.

Klip çekimleri için Sakarya'nın Karasu ilçesinde yönetmen Topçu'nun çiftliğini seçen Tuna, "Klarnet" şarkısının bu yıla damga vuracağını söyledi.

YENİGÜN HABER MERKEZİ

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