TUNA KİREMİTÇİ’DEN ‘ON NUMARA OLAYLAR’

Tuna Kiremitçi’nin 29 Ocak Cuma günü yayınlanacak yeni albümünde sözü ve müziği kendisine ait 8 yeni şarkı var. Tuna Kiremitçi; şehir ozanı kimliğinden taviz vermeden akustik müzik ile rock’u, kabare ile arabeski harmanlıyor. Şiirsel şarkı sözleriyle kendi tarzını yansıtıyor.

“Tuna Kiremitçi ve Arkadaşları I-II” albümleri büyük başarılara imza atan, ‘Affet’, ‘Birden Geldin Aklıma’, ‘Yine Sevebilirim’ ve ‘Diğer Yarım’ gibi geniş kitlelerce beğenilen şarkıların yaratıcısı Tuna Kiremitçi yeni albümünü Harems Stüdyolarında kaydetti. Düzenlemeler Efe Demiryoğuran, Hüseyin Çebişçi ve Evren Arkman tarafından yapıldı.

İlk video albüme adını veren “On Numara Olaylar” şarkısına İmre Haydaroğlu tarafından çekildi. Albüme özel fotoğraflar ve styling ise Tayfun Çetinkaya imzalı.