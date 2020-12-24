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Tuğba Yurt’tan bir ilk

Sevilen şarkıcı Tuğba Yurt, Türkiye’de bir ilke imza attı.

Tuğba Yurt’tan bir ilk

Genç şarkıcı, Youtube’a eklenen VR Virtual Reality (sanal gerçeklik) özelliklerine uygun olarak, özel gözlükle izlenebilen üç akustik şarkısının çekimlerini gerçekleştirdi. Dünya çapında  Amerikalı şarkıcı Katy Perry’den sonra bu yöntemi kullanan ikinci şarkıcı olan Yurt, 40 kişilik ekiple çalıştı. Tuğba Yurt, iki gün süren ve İstanbul’da çekimleri yapılan bu üç şarkının, 2021 yılında kendi Youtube kanalında dinleyicileriyle buluşturacağını belirtti. Bu yeni yöntemle ilgili şarkıcı şöyle konuştu: “Öncelikle VR (Virtual Realty) yani sanal gerçeklik teknolojisi tüm dünyada hızla yayılıyor. Ben de evde kaldığımız bu dönemde dinleyicilerime YouTube kanalımdan ilginç ve farklı bir sürpriz yapmak istedim. Türkiye’de bu tarz çekim yapan ilk şarkıcı olmak çok heyecan verici. Bu mini VR konserden izleyenlerin keyif alacağına inanıyorum” dedi.

YENİGÜN HABER MERKEZİ

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Tuğba YurtMagazin Haberleri
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