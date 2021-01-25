Tuğba Yurt, Zalim ile başlangıç yaptı...

Youtube kanalında iki haftada bir şarkı yayınlayacağını vurgulayan Tuğba Yurt, “23 şarkıdan oluşan youtube çalışmalarımın ilki ‘Zalim’ ile başladı.Seçtiğim şarkıların sesime yakışması ve yorum olarak o şarkıya bişeyler katabilmek konusu benim için çok önemli.Repertuarımı da bu doğrultuda hazırladım.Hepimizin içine sinen güzel bir çalışma oldu, karşılığını da buldu. 1 günde Youtube trendler listesine giriş yaptık ve bir çok dijital platformda liste başı olduk.Dinleyenlerime teşekkür ederim.

Bunun yanı sıra 14 Şubat’a yetiştirmek istediğim bir single çalışmam var. Sözü ve müziği Ersay Üner imzalı. Şimdilerde onun hazırlığındayım. 2021’e hızlı bir giriş yaptık. Devamında da konserlerin bir an önce başlaması tek dileğimiz” dedi.