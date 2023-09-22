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Tuğba Özerk, İzmir Karaburun Mordoğan'da Kurtuluş Yıl Dönümünde Sahne Aldı

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Tuğba Özerk, İzmir Karaburun Mordoğan'da Kurtuluş Yıl Dönümünde Sahne Aldı
Ünlü sanatçı Tuğba Özerk, memleketi İzmir Karaburun Mordoğan Meydanı'nda, Mordoğan'ın kurtuluşunun 101. yıl döneminde sahne aldı.

Ünlü sanatçı Tuğba Özerk, memleketi İzmir Karaburun Mordoğan Meydanı'nda, Mordoğan'ın kurtuluşunun 101. yıl döneminde sahne aldı.

Konser öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Özerk, “Bu anlamlı günde kendi memleketimde konser verdiğim için çok mutluyum” dedi. Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan’ın kendisine hediye edilen keçiyi kucağına alan Özerk, “Hayatımda daha önce bu kadar güzel bir hediye almamıştım. Can dostum o benim artık diyerek” keçi ile röportaj verdi. Yaklaşık beş yıl önce çıkardığı “Patron” şarkısıyla müzik piyasalarını alt üst eden Özerk, tekrardan trendlerde yer almasına ise “Kendi kendimle yarışıyorum. Müzik piyasanın Patronu benim, şaka bir yana son zamanlarda çok güzel bestelerde çıktı ama hala en çok dinlenenler arkasında yer almak gurur verici” dedi.

Röportajın ardından sahnenin yolunu tutan Tuğba Özerk, sevenlerinin karşısına pembe mini bir elbise ile çıktı. Güzelliğiyle ve zarafetiyle göz kamaştıran Özerk, sahnede frikik vermemek için sık sık mini eteğini düzeltti. Karaburun ve çevre ilçelerden gelen hayranlarının kırmayarak istek şarkılarını seslendiren Özerk, kendisini dinlemeye gelen yaklaşık yüz on bin sevenine ise ilgilerinden dolayı teşekkür etti. Öte yandan izlemeye gelenler arkasında yer alan annesi Günay Kapani’ye da de sık sık teşekkür eden Tuğba Özerk, “Annem beni sahnede izleyince ayrı bir heyecanlı oluyorum” dedi.

Kaynak:Haber Kaynağı

Kültür-sanat
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