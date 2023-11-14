TSKB’nin “Cumhuriyetin 100. yılı özel bestesine” felis’ten ödül

Türkiye’nin kültürel gelişimine yönelik desteğini sürdüren TSKB (Türkiye Sınai Kalkınma Bankası), Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. kuruluş yıldönümü anısına, ülkemizin klasik müzik literatürüne katkı sağlamak, genç müzisyenleri üretime teşvik etmek ve gelecek nesillere kalıcı bir eser bırakmak amacıyla piyanist/besteci Cem Esen’e özel bir beste siparişinde bulundu. Piyano ve viyolonsel için bestelenen “A Piece to Joy - Mutluluğa Bir Eser” isimli eserin dünya prömiyeri İKSV İstanbul Müzik Festivali kapsamında Süreyya Operası’nda gerçekleşti. Eser ilk kez, 2023 yılında Yarının Kadın Yıldızları fonundan yararlanmaya hak kazanan genç kadın müzisyenler tarafından seslendirildi. TSKB’nin Cumhuriyetin 100. yılında genç müzisyenleri destekleyerek geleceğe bir eser armağan ettiği projesi MediaCat tarafından bu yıl 18’incisi düzenlenen Felis Ödülleri’nde PR Felis: 100. Yıl İletişim Projeleri kategorisinde ödüle layık görüldü. Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen törende ödülü TSKB Kurumsal İletişim Ekibi aldı.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen İstanbul Müzik Festivali kapsamındaki konserlere 1990 yılından bu yana sponsor olan Banka, sanatta fırsat eşitliğini sağlamak için 2018 yılında İKSV iş birliği ile “Yarının Kadın Yıldızları: Genç Kadın Müzisyenler Eğitim Destek Fonu” başlatmıştı. Yarının Kadın Yıldızları fonu kapsamında Türkiye’yi uluslararası sahnelerde temsil edecek genç kadın müzisyenlerin yurt dışı eğitimlerine destek olan TSKB, şimdiye kadar 90 genç kadın müzisyenin hayatına dokundu.

TSKB, Cumhuriyetin 100. Yılını Geleceği Dönüştüren Projelerle Kutladı

Cumhuriyetimizin 100. yılında “Adımızda Türkiye, Adımlarımızda Cumhuriyet” mottosuyla Cumhuriyet değerlerini yeni nesillere aktarma vizyonuyla geleceği dönüştüren projeler hayata geçiren TSKB, eğitimden sanata, deprem bölgesinin yeniden yapılanmasından ormanlaşmaya kadar pek çok alana dokunuyor.

2017 yılında TEV iş birliğiyle oluşturduğu “Eğitimden Üretime Burs Fonu” ile şimdiye kadar ülkemizin dört bir yanındaki kız öğrencilere burs desteği sağlayan TSKB, Cumhuriyetimizin 100. yılında deprem bölgesinden 100 kız öğrenciye daha burs veriyor.

Odağına deprem bölgesinin yeniden yapılandırılmasını ve yaraların bir an önce sarılmasını alan TSKB, 2025 yılına kadar depremden etkilenen 11 ilde ‘Cumhuriyet 100. Yıl kütüphaneleri’ açma taahhüdünde bulunarak ilk okul kütüphanesini Adıyaman’ın Gölbaşı İlçesinde hizmete açtı.

Ülkemizin ormanlaştırılması için sosyal girişim ecording iş birliğiyle ulaşılması zor arazilerde şimdiye kadar 150.000 tohum topu atışı gerçekleştiren TSKB, Cumhuriyetimizin 100. yılına özel 100.000 tohum topu atışı daha yapıyor.

Sosyal ve kültürel alandaki çalışmalarını hız kesmeden sürdüren TSKB, Anadolu’da bölgesel kalkınmanın yeni merkezi olarak sürdürülebilir dönüşümü hızlandırma amacıyla ikinci kalkınma üssü olarak adlandırdığı Ankara ofisini de Cumhuriyetimizin 100. yılında açtı.