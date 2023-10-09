Trump Sahnesi'nde Büyüleyici Gösteri: Tiyatrokare'nin 'Veda' Oyunu Sahne Aldı!

Tiyatrokare'nin Nedim Saban yönetmenliğinde hazırladığı ve Ayşe Kulin'in aynı adlı romanından uyarlanan 'Veda' adlı tiyatro oyunu, önceki akşam Trump Sahne'de seyirciyle buluştu.

Yazar Ayşe Kulin’in Trump Sahne’de ilk kez izlediği, kadrosunda; Nevra Serezli, Leyla Feray, Aziz Sarvan ve Fatih Gülnar gibi güçlü isimleri barındıran ‘Veda’, salonu dolduran tiyatro severlere duygu dolu anlar yaşattı.

Hikayesini yaşanmış olaylardan alan oyunu izleyenler yer yer hüzünlenip yer yer gülümsedi. ‘Veda’, finalde dakikalarca ayakta alkışlanarak büyük beğeni topladı.

Uluslararası Lions 118T Yönetim Çevresi adına, 118T Yönetim Çevresi Uluslararası Direktörü Oya Sebük ve 118T Yönetim Çevresi Genel Yönetmen Hale Alankuş, Cumhuriyet’in 100. yılı sebebiyle “Fahrettin Kerim Günaltay 100.Yıl Kültür ve Sanat Ödülü”nü oyunun sonunda yazar Ayşe Kulin ve Nevra Serezli’ye teşekkür ederek sahnede verdiler.

Usta oyuncu Nevra Serezli’nin “Deli Saraylı” karakterine hayat verdiği ve Cumhuriyet’in kurulduğu ilk günleri anlatan oyunda, yazar Ayşe Kulin’in son Osmanlı Nazırı olan dedesinin hayat hikayesi konu alınıyor. Arka planda ise dönemin olayları ve bir çağın değişiminde yaşanan acılar, umutlar, belirsizlikler ve kuşak çatışmalarına yer veriliyor.

Başlar başlamaz Türkiye genelinde turneye çıkan oyun, daha geniş kitlelere ulaşacak. 2023 yılında 26 farklı ilde sahnelenecek ‘Veda’nın turneleri, 2024 yılında da devam edecek.