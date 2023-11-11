Trump Sahne’de ‘Bir Halk Düşmanı’ izleyici ile buluştu
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Henrik Ibsen’in kaleminden sahneye damga vuran ve çok ses getiren çarpıcı eser ‘Bir Halk Düşmanı’, usta oyuncu Rutkay Aziz ve geniş oyuncu kadrosuyla geçtiğimiz akşam Trump Sahne’de ilk kez izleyici ile buluştu.
Rutkay Aziz, Özcan Alpar, Levend Yılmaz, Ebru Saçar, Öykü Eraslan, Mehmet Küçükgünaydın, Lütfi Can Bulut, Enes Sarı ve Sertaç Sayın’ın rol aldığı ‘Bir Halk Düşmanı’, bir bilim adamı ve aydının, yalnız kalmak pahasına gerçekleri savunmak için verdiği mücadeleyi anlatıyor.
Dr. Tomas Stockmann’ın halkın sağlığı adına, şehrin kaplıcalarının ıslahı için belediye başkanı olan abisi Peter’la çatışması, iyiyle kötünün mücadelesine dönüşüyor.
Kültür-sanat