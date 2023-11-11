Trump Sahne’de ‘Bir Halk Düşmanı’ izleyici ile buluştu

Henrik Ibsen’in kaleminden sahneye damga vuran ve çok ses getiren çarpıcı eser ‘Bir Halk Düşmanı’, usta oyuncu Rutkay Aziz ve geniş oyuncu kadrosuyla geçtiğimiz akşam Trump Sahne’de ilk kez izleyici ile buluştu.