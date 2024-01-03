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Trump Art Gallery’de yeni sergi: Rüyaların Gündoğumu

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Trump Art Gallery’de yeni sergi: Rüyaların Gündoğumu
Sanatçı Ağıt Uğur Uludağ'ın gerçekle hayal arasında gidip gelen bir yolculuğun kapılarını araladığı ‘Rüyaların Gündoğumu’ isimli kişisel sergisi, Trump Art Gallery’de sanatseverlerle buluşuyor.

Trump Alışveriş Merkezi’nde yer alan Trump Art Gallery, sanatçı Ağıt Uğur Uludağ’ın 8. kişisel resim sergisi ‘Rüyaların Gündoğumu’na Ocak ayı boyunca ev sahipliği yapacak.

Sanatçı Ağıt Uğur Uludağ’ın içsel yolculuğunun bir yansıması niteliğinde olan eserler; sanat, rüya ve gerçekliğin kesişim noktasında izleyicinin düşünce sınırlarını zorluyor ve içsel bir diyalog başlatıyor.

Eserleriyle izleyicinin kendi iç dünyasını keşfetme ve anlama çabasına katkı sunmayı amaçladığını belirten sanatçı Ağıt Uğur Uludağ, “Modern dünyada bir tüketim nesnesi ve öznesi olan insanoğluna ‘Rüyaların Gündoğumu’, kendi içsel gün doğumlarına tanıklık etme ve katılma fırsatı sunuyor. Bu bağlamda, realistik romantizmin estetik zarafeti, sürrealizmin özgürlüğü ile buluşuyor. Bu eserler, teknik bir özenle işlenmiş duygu yüklü bir dünya yaratmanın ötesinde, melankoli ve psikolojinin derinliklerine uzanan bir ifade biçimidir” diyor.

“Modern çağın insanları yalnızlaştırıcı ve saldırgan yapısı karşısında toplumlar tahribata uğruyorlar” şeklinde konuşan Uludağ, sözlerini şöyle sürdürüyor:

“İnsanoğlu kendi yarattığı trajediyi deneyimliyor. İnsanın tabiatından ne kadar uzaklaştığını anlaması adına, mitolojik, sürreal ve romantik etkideki imgeler izleyiciye sunuluyor. Bu eserler, gerçek ve hayalin arasında gidip gelen bir yolculuğun kapılarını aralıyor”

Küratörlüğünü Kenan Bahadır Derre’nin üstlendiği sergi, 31 Ocak tarihine kadar Trump Alışveriş Merkezi B2 katında bulunan Trump Art Gallery’de ziyaret edilebilir.

Kaynak:Haber Kaynağı

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