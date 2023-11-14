  1. Anasayfa
  2. Kültür-sanat
  3. TRT World, KKTC’nin kuruluş yıl dönümüne özel "The Forefront Cyprus" belgeseline imza attı

TRT World, KKTC’nin kuruluş yıl dönümüne özel "The Forefront Cyprus" belgeseline imza attı

Yayınlanma:
TRT World, KKTC’nin kuruluş yıl dönümüne özel "The Forefront Cyprus" belgeseline imza attı
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) kuruluşunun 40. yıl dönümüne özel hazırlanan belgesel serisi "The Forefront Cyprus" (Bağımsızlık Yolu Kıbrıs), TRT World'de ekrana gelecek.

TRT World'den yapılan açıklamaya göre, Kıbrıs Türk halkının varoluş ve bağımsızlık öyküsünün aktarılacağı 6 bölümlük belgesel serisinin ilk bölümü yarın 17.30'da izleyiciyle buluşacak.

KKTC ile ilgili özel röportajlar ve detaylı anlatımlar yer alacak

Belgesel için siyasetçiler, eski devlet başkanları, bakanlar, diplomatlar, Birleşmiş Milletler (BM) ve Avrupa Birliği'nden (AB) yetkililer, tarihçiler, mücahitler, gaziler ve görgü tanıklarından oluşan yaklaşık 50 isimle röportaj yapıldı. Röportaj yapılan isimler arasında eski BM Kıbrıs Özel Temsilcisi Alvaro de Soto, eski İngiltere Dışişleri Bakanı Jack Straw, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, eski KKTC Cumhurbaşkanları Mehmet Ali Talat ve Derviş Eroğlu'nun yanı sıra Serdar Denktaş ve Keti Klerides yer aldı.

Belgesel çekimleri ve röportajlar KKTC ve Türkiye’nin yanı sıra İngiltere, Yunanistan, Fransa, İspanya ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi’nde gerçekleştirildi.

Kıbrıs Türk direnişinin başladığı Erenköy’de bugüne kadar yapılmamış detaylı anlatımlara yer verildi, BM denetimindeki ara bölgede de özel röportajlara imza atıldı.

Erenköy'de, 1964'te gerçekleşen direnişe katılan Mücahit Ahmet Yıldırım ile hayattaki son Bereketçi mücahit Fadıl Elmasoğlu, belgeselin ikinci bölümü için yapılan çekimlere katıldı.

Rumlar tarafından işkence ile şehit edilen pilot Binbaşı Cengiz Topel'in hazin hikayesi de görgü tanıklarının gözünden anlatıldı.

TRT World Kanal Koordinatörü Bora Bayraktar, Zümrüt Sönmez, Naim Öngören, Güray Ervin, Hilmi Yaşa, Kenan Şakar ve Fatih Kibar’dan oluşan ekip tarafından hazırlanan belgesel “Nefret Tohumları”, “Direniş”, “Atilla Harekatı”, “Diplomatik Savaş”, “Annan Planı” ve “Bir Ada İki Devlet” başlıklı bölümlerle izleyiciyle buluşacak.

Kaynak:Haber Kaynağı

Kültür-sanat
Hemşehriler düette buluştu
Hemşehriler düette buluştu
İBB Şehir Tiyatroları'nda bu hafta (15-19 Kasım 2023)
İBB Şehir Tiyatroları'nda bu hafta (15-19 Kasım 2023)
Şehrin Tiyatrosu 26 yaşında
Şehrin Tiyatrosu 26 yaşında
“Deli Kız” ruhumuza işleyecek!
“Deli Kız” ruhumuza işleyecek!
TRT Belgesel’den Filistin Halkının Özgürlük Mücadelesini Anlatan Bir Yapım
TRT Belgesel’den Filistin Halkının Özgürlük Mücadelesini Anlatan Bir Yapım
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, Atatürk'ü 10 Kasım'da özel bir konserle andı
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, Atatürk'ü 10 Kasım'da özel bir konserle andı
Behiç Pek’in yeni karikatür sergisi açıldı
Behiç Pek’in yeni karikatür sergisi açıldı
Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosu yeni sezona başlıyor
Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosu yeni sezona başlıyor