TRT Sanatçısı Merve Kayacan'ın Yeni Single'ı 'Masal', Müzik Listelerinde Yükseliyor!

TRT sanatçısı Merve Kayacan, kendi yapımcılığını üstlendiği yeni single çalışması olan "Masal"ı Kuvars Müzik etiketiyle müzikseverlerle buluşturdu. Şarkının sözleri ve müziği Saki Çimen'e aittir, aranjör koltuğunda ise Ozan Sarıboğa bulunmaktadır.

Şarkıya İstanbul Strings de eşlik etti. "Masal"ın klibini yönetmen İrem Haykır üstlenirken, görüntü yönetmenliğini Murat Tuncel gerçekleştirdi. Şarkı, yayınlandığı günden itibaren tüm dijital platformlarda büyük bir ilgi gördü ve üst sıralarda yer alarak zirveye doğru tırmanıyor.