TRT ortak yapımı ve TRT ödüllü 6 film, Saraybosna Film Festivali'nde yarışacak

Festivalde 5 TRT ortak yapımı ve 1 TRT ödüllü film olmak üzere 6 TRT filmi yer alacak.

Festivalin açılışı İsveçli yönetmen Ruben Östlund'un TRT ortak yapımı Altın Palmiye ödüllü filmi "Hüzün Üçgeni" (Triangle of Sadness) filmiyle gerçekleştirilecek.

Saraybosna Film Festivali'nin ana yarışma seçkisinde TRT ortak yapımı "Klondike" ve TRT ödüllü "A Ballad" (Balat) filmleri yer alacak.

Festivalin endüstri bölümü "Cinelink"e ise 12 Punto 2021'de "TRT Ortak Yapım Ödülü" kazanan "Günyüzü" ve "Tereddüt Çizgisi" isimli projeler katılacak.

Ayrıca TRT ortak yapımı kısa film "Birlikte, Yalnız" dünya prömiyerini Saraybosna Film Festivali Kısa Film Yarışması'nda gerçekleştirecek.

Maryna Er Gorbach'ın yönettiği, Mehmet Bahadır Er'in yapımcılığını üstlendiği "Klondike" filmi, Saraybosna Film Festivali'nin ana yarışma bölümünde yarışacak.

12 Punto 2020'de TRT Uluslararası Ortak Yapım Ödülü'nü kazanan ve dünya prömiyerini geçen ocak ayında Sundance Film Festivali'nde yapan Türkiye- Ukrayna ortak yapımı film, festivalde "En İyi Yönetmen Ödülü"nü kazanarak katıldığı birçok önemli festivalden ödülle dönmüştü.

Bosnalı ödüllü yönetmen Aida Begic'in yönettiği, Adis Djapo'nun yapımcılığını üstlendiği "Balat" (A Ballad) filmi, dünya prömiyerini Saraybosna Film Festivali'nin ana yarışma bölümünde yapacak.

"Balat" geçen yıl düzenlenen Saraybosna Film Festivali'nin kurgu aşamasındaki projelerin yarıştığı "Work in Progress" bölümünde "TRT Ödülü"nü kazanmıştı.

Kasım Ördek'in yönettiği, Hayet Benkara'nın yapımcılığını üstlendiği TRT ortak yapımı kısa film "Birlikte, Yalnız", dünya prömiyerini Saraybosna Film Festivali’nin kısa film yarışmasında gerçekleştirecek.

Türkiye - Fransa ortak yapımı olan film "12 Punto 2021"de "TRT Kısa Film Yapım Ödülü"ne değer görülmüştü.

Saraybosna Film Festivali’nin endüstri bölümü Cinelink'in geliştirme aşamasındaki projelerin yer aldığı Ortak Yapım Marketi'nde TRT ortak yapımı "Günyüzü" isimli film projesi, Cinelink'te kurgu aşamasındaki projelerin yarıştığı "Work in Progress" bölümünde ise TRT ortak yapımı "Tereddüt Çizgisi" yer alacak.

Banu Sıvacının yönetmenliğini, Zeynep Koray’ın yapımcılığını üstlendiği "Günyüzü" ve Selman Nacar'ın yönettiği, Burak Çevik ve Diloy Gülün'ün yapımcılığını üstlendiği "Tereddüt Çizgisi" filmleri, 12 Punto 2021'de "TRT Ortak Yapım Ödülü"nü almıştı.

Saraybosna Film Festivali’nin endüstri bölümü Cinelink'te kurgu aşamasındaki projelerin yarıştığı "Work in Progress" bölümünde en iyi filme "TRT Ödülü" verilecek.

Güneydoğu Avrupa, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'dan projelerin yer aldığı bölümde, yarışmacılar projelerini geliştirmek amacıyla kurgu, post prodüksiyon, festival ve dağıtım süreçleriyle alakalı film endüstrisinin en önemli temsilcileriyle bir araya gelecek.

Saraybosna Film Festivali başta Avrupa, Orta Doğu ve Kuzey Afrika olmak üzere dünya film endüstrisinin en önemli isimlerini endüstri toplantılarında ve Cinelink'te bir araya getirecek.

Bu yıl festival kapsamında kurulacak olan "TRT Endüstri Terası"nda, TRT'nin ev sahipliğinde önemli toplantılar ve buluşmalar gerçekleştirilecek. Geçtiğimiz haziran ayında yayın hayatına başlayan TRT Balkan dijital haber platformu da TRT Endüstri Terası'nda temsil edilecek.