TRT Ortak Yapımı 'Kar ve Ayı' dünya prömiyerini Toronto Film Festivali'nde yapacak

TRT'den yapılan açıklamaya göre, Ergun'un ilk uzun metrajlı filmi olan "Kar ve Ayı", festivalde ilk ve ikinci filmlerin yer aldığı bölüm olan 'Discovery' bölümünde gösterilecek.

Türkiye - Almanya - Sırbistan ortak yapımı film, festivalin Discovery bölümüne seçilen tek Türk film olma özelliğini de taşıyor.

Kışın bitmek bilmediği uzak bir kasabaya mecburi hizmet nedeniyle atanan genç hemşire Aslı'nın, kasabadaki güç ilişkileri, sır ortaklıkları ve şüpheyle yüzleşme hikayesini anlatan film, psikolojik gerilim unsurlarını barındırıyor.

Başrolünü Merve Dizdar'ın üstlendiği filmin oyuncu kadrosunda; Saygun Soysal, Asiye Dinçsoy, Erkan Bektaş, Derya Pınar Ak ve Onur Gürçay yer alıyor.

Çekimleri 2020 yılının kış aylarında Artvin'in Şavşat bölgesinin zorlu koşullarında gerçekleştirilen film, Avrupa'nın en büyük film fonu Eurimages tarafından desteklendi.

TRT ortak yapımı filmin aldığı destek ve ödüller ile yer aldığı atölyeler ise şu şekilde; Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Fonu, Medienboard Berlin Film Fonu, Hamburg Film Fonu, Sırbistan Film Merkezi Fonu, Boğaziçi Film Festivali Bosphorus Film Lab, İstanbul Film Festivali Köprüde Buluşmalar, Berlin Film Festivali Berlinale Talents Senaryo Geliştirme Atölyesi, Cannes Film Festivali La Maison Des Scénaristes, Nipkow Artist- in-Residence Sanatçı Programı ve First Films First Proje Geliştirme Atölyesi.