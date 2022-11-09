TRT Ortak Yapımı "Hüzün Üçgeni" Avrupa Film Ödülleri'nde 4 dalda aday gösterildi

"Avrupa'nın Oscar'ları" olarak kabul edilen "Avrupa Film Ödülleri"nde ana dallarda yarışacak aday listesi açıklandı.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, İsveçli yönetmen Ruben Östlund'un Altın Palmiye ödüllü, TRT ortak yapımı filmi "Hüzün Üçgeni", "Avrupa Film Ödülleri"nde "En İyi Film", "En İyi Yönetmen", "En İyi Erkek Oyuncu" ve "En İyi Senaryo" dallarında aday gösterildi.

"En İyi Film" dalında aday gösterilen beş filmden biri olan film, yönetmeni ve senaristi Ruben Östlund'a "En İyi Yönetmen" ve "En İyi Senaryo" dallarında adaylık getirdi.

Filmde Rus bir milyarderi canlandıran Hırvat-Danimarkalı oyuncu Zlatko Buric ise "En İyi Erkek Oyuncu" dalında aday oldu.

Ödüller, 10 Aralık'ta sahiplerini bulacak

Mayıs ayında gerçekleşen "75. Cannes Film Festivali"nde "Altın Palmiye" ödülünü alan TRT ortak yapımı film, "En İyi Film" kategorisinde “Close”, “Holy Spider”, “Corsage” ve “Alcarras” filmleriyle yarışıyor.

23 Kasım’da diğer dallardaki adayların açıklanmasının ardından, 4 bin 400 Avrupa Film Akademisi üyesi, aday filmler ve isimler için oy kullanacak.

Kazananlara ödülleri, 10 Aralık'ta İzlanda'nın başkenti Reykjavik'te gerçekleştirilecek "Avrupa Film Ödülleri Töreni"nde takdim edilecek.

Türkiye, İsveç, Fransa, ABD, İngiltere, İsviçre, Yunanistan ortak yapımı "Hüzün Üçgeni", modellik yapan genç çift Carl ve Yaya'nın milyarder yolcuların bulunduğu süper lüks gemiyle çıktığı gezide başından geçenleri anlatıyor. Bir fırtına sonrasında Carl ve Yaya, bir grup milyarder ve geminin temizlikçilerinden biriyle ıssız bir adada mahsur kalır.

Yapım, hiyerarşinin aniden alt üst olduğu, rollerin ve sınıfların tersine döndüğü bir hiciv filmi olarak dikkati çekiyor.