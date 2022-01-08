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TRT ortak yapımı filmler sinemaseverlerin beğenisini topladı

Sinema izleyicisinin beğenisini kazanan TRT ortak yapımı filmler, rakiplerini geride bırakarak yılın en iyi giriş yapan filmleri oldu.

TRT ortak yapımı filmler sinemaseverlerin beğenisini topladı

Eren Bülbül'ün doğum günü olan 1 Ocak'ta vizyona giren TRT Ortak Yapımı "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" bir haftada yaklaşık yarım milyon kişiye ulaşarak 2022'nin en iyi giriş yapan filmi oldu.

Trabzon Maçka'da 11 Ağustos 2017'de, teröristlerle kahraman Mehmetçiğin girdiği çatışmada şehit olan Eren Bülbül ve Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in öyküsünü anlatan filmi, kısa sürede yüz binlerce kişi izledi.

Film, "Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok", "The Matrix Resurrections", "Dayı: Bir Adamın Hikayesi" gibi iddialı filmleri geride bırakarak bir haftalık gişe sayılarında fark attı.

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