TRT ortak yapımı filmler Berlin Film Festivali'nde yarışacak

TRT'den yapılan açıklamaya göre, bu yıl 10-16 Şubat'ta düzenlenecek festivalin ana yarışmasında TRT destekli "Gökyüzünden Bir Parça" yarışacak.

Michael Koch'un yönettiği ve Christof Neracher'in yapımcılığını üstlendiği İsviçre-Almanya ortak yapımı film, her yıl dünyanın dört bir yanından yüzlerce yapımın başvurduğu festivalin Ana Yarışma Bölümü'ne seçilen 18 film arasına girdi.

Film ayrıca önceki yıl yapılan, Karlovy Vary Film Festivali'nin endüstri bölümü Eastern Promises'ta, kurgu aşamasındaki projelerin yarıştığı First Cut+ kategorisinde "TRT Ödülü" kazanmıştı.