TRT ortak yapımı "Bandırma Füze Kulübü" filmi gençlere ilham kaynağı olacak

Türkiye'nin 1950'lerin sonunda, ilk kez uzaya füze gönderen ülkeler arasına girmesini sağlayan Bandırma Füze Kulübü'nü işleyen filmde, Alina Boz, Denizcan Aktaş, Erkan Kolçak Köstendil, Aslı Bekiroğlu, Atay Yıldız, Öykü Gürman, Gökhan Yıkılkan, Görkem Sevindik ve Altan Erkekli rol aldı.

Dijital Sanatlar adına filmin yapımcılığını üstlenen Mustafa Uslu, filmin ortaya çıkış hikayesini ve çekim sürecini anlattı.

Uslu, 2016'da "Ayla" filmiyle ödül almak üzere ABD'de katıldığı bir törende, NASA'da 35 yıldır uzay mekiği üretiminde görev alan iki Türk'le tanıştığını belirterek, Türkiye'ye döndükten sonra Bandırma Füze Kulübü ile ilgili araştırma yaptığını kaydetti.

Araştırmaların ardından görüştüğü, Türkiye'nin uzay macerasını başlatan ilk öğrencilerden Artuğ Sayıner'in de bu filmin çekilmesini çok istediğini vurgulayan Uslu, ancak Sayıner'in önceki yıl vefat ettiğini aktardı.

"Türklerin uzay yolculuğunu anlatan enteresan bir film"

Bandırma Füze Kulübü'nden sonra Türklerin bu alanda bir şey üretme cesaretinin kırıldığının altını çizen Uslu, şunları kaydetti:

"Ulu önder Atatürk vefat ettikten sonra, millete böyle bir şey enjekte etmişler; 'Amerika varken bize mi kaldı?, 'Don lastiği yapamayan millet, uçak, füze mi yapacak?' O içimizdeki inancı yok etmişler. Mesela uzay deyince aklımıza Mustafa Topaloğlu gelmiş. Mizaha konu etmişiz. Hiç kendimizi oralara yakıştıramamışız. Çünkü yakıştırmamıza müsaade etmemişler. Oysa bugün bu ülkede, Selçuk Bayraktar, Nuri Killigil, Nuri Demirağ, Artuğ Sayıner, Atilla Yedikardeşler gerçeği var. Bunlar unutulmamalı ve hala bugün NASA'da çalışan, hizmet veren, oradan emekli Türkler var. Bir de hani 'Otur oturduğun yerde, icat çıkarma.' diyenleri dinlemeyenler Selçuk Bayraktar oluyor. Buradan da Özdemir Bayraktar'ı rahmetle minnetle anıyorum. Bu minvalde yola çıktı ve bu filmi kendimize bir görev edindik."

Mustafa Uslu, filmin çok güzel olduğunu vurgulayarak, "Emeği geçen, filme her türlü katkıda bulunan herkese, sinema emekçilerine çok teşekkür ediyorum. Çok uğraştık montajıyla. Bütün ailenin mutluluk içinde izleyebileceği, bence Türk sinema tarihinde de NASA'yı, Türklerin uzay yolculuğunu anlatan enteresan bir ilk film. Sonunda da gözyaşlarıyla bitireceğimiz, hoş bir sada bırakacağımız, hani 'Biz bunları da yapabiliyormuşuz, yapmışız.' dedirteceğimiz bir film oldu." ifadelerini kullandı.

"İnşallah bu projenin gençlere faydası olur"

TRT'nin ortak yapım desteğine de değinen Uslu, "TRT'dekiler filmi izleyip çok beğendi. Bize destek oldular ve bir ortaklık tesis ettik. Daha önce 'Kesişme: İyi ki Varsın Eren' filmi de başarılı bir ortaklıktı. Birlikte gurur duyacağımız, yüzyıllarca kalacak, Eren'e yakışır bir eser yaptık. İnşallah bu projenin de gençlere faydası olur. Bu filmi seyreden bir çocuk hayalinin peşinden koşsa, memlekette bir Selçuk Bayraktar daha çıksa ne güzel olur." dedi.