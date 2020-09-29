TRT'NİN YENİ ANLAYIŞI: "ÖZÜ SÖZÜ İNSAN"

“Bugüne Kadar Neler Yaptık”
İnsana, içeriğe ve yeniliğe yatırım yaptıklarını söyleyen Eren, bugüne kadar neler yaptıklarını
şu sözlerle anlattı:
“Başarılı kanallarımızın yüzünü yenileyip marka değerini arttırdık. TRT Haber, TRT Çocuk, TRT
Spor ve TRT Belgesel kendi kulvarlarının en çok tercih edilen kanalları oldu. Dijital mecralarda
takipçi sayımız 50 milyonu aştı. TRT Çocuk, zirvedeki yerini açık ara koruyor. TRT Çocuk
%86’ya varan taze ve yerli içerik üretimiyle Türkiye’de animasyon alanında ekosistem
oluşturan konumunu sürdürüyor. TRT Belgesel Tüm Gün zaman diliminde Tüm Kişiler izleyici
grubunda en çok izlenen belgesel kanalı. TRT Belgesel neredeyse tamamı yerli üretilmiş
içeriklerle insana ve insana ait değerler bütününü anlatan işler üretti.
Bugün geldiğimiz noktada TRT; 14 TV ve 3 EBA TV kanalı, 16 radyo kanalı, onlarca dilde web
yayınıyla; çeşitli platformlar üzerinden yurt içi ve yurt dışında milyonlarca insana ulaşıyor.
Ölçümü yapılan tüm televizyon kanallarımızla 2019 yılında haftalık ortalamada Tüm Gün
zaman diliminde Tüm Kişiler izleyici grubundaki yaklaşık 36 milyon izleyiciye ulaştık.
Yaklaşık 150 ülkeye 20 dilde 10’larca dizimizi ihraç ettik. Uluslararası haber kanallarımız TRT
World, TRT Arabi; dijital haber platformlarımız TRT Deutsch, TRT Russia ile etkimizi dünya
çapında hissettirdik.
TRT Uluslararası Çocuk Medyası Konferansı’yla dünya çocukları için küresel ölçekte karşılık
bulan işlere imza attık. TRT Uluslararası Belgesel Günleri’yle sektöre destek verdik. Geleceğin
İletişimcileri Yarışması’yla gençlerimizi yüreklendirdik, piyasaya hazırladık.
Gerçekleştirdiğimiz diğer uluslararası organizasyonlarla küresel etki yarattık. TRT World
Forum, TRT World Citizen Ödülleri gibi küresel etki oluşturan uluslararası organizasyonlar
düzenledik.
Uluslararası festivallerde ortak yapımlarımızla büyük başarılar elde ettik. Kalandar Soğuğu,
Çırak, Mavi Bisiklet filmleri, 2017 Semih Kaplanoğlu’nun Buğday’ı, 2018’de Nuri Bilge
Ceylan’ın Ahlat Ağacı dünyanın en önemli festivallerinde ülkemizi temsil etti ve bize onlarca
ödül getirdi.
Son 2 yılda, Venedik’ten Moskova’ya, Arjantin’den Uzak Asya’ya dünyanın prestijli film
festivallerinde ortak yapımlarımız başarıdan başarıya koşuyor. Özellikle uluslararası saygın
platformlarda varlığımız güçleniyor. Akıllı bir öngörü ile desteklediğimiz Makedonya kökenli
Honeyland Belgeseli, 9 Şubat’ta düzenlenen Oscar Töreni’nde “En iyi belgesel” dalında aday
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gösterildi. 2019 ve 2020’de TRT Ortak Yapımları 60’tan fazla ülkede gerçekleştirilen 70’ten
fazla festivalde 50’den fazla ödül aldı.
12 Punto TRT Senaryo Günleri hikâyenin senaryolaştırılması konusunda yaptığımız
ülkemizdeki ilk ve tek projedir. 2019’da Oscar Ödüllerinin başındaki isim John Bailey Jüri
Başkanı olarak gelmişti. 12 Punto’yu, 2020’de de Pandemi koşullarına rağmen, yine
uluslararası marka isimlerin katılımıyla gerçekleştirdik. Türkiye’nin en büyük senaryo
geliştirme platformu ve film fonu olarak sinema sektörüne hediyemizdir. Türk sinema
tarihinde en çok izlenen animasyon filmi olan “Rafadan Tayfa Göbeklitepe” 3,5 MİLYON kişi
tarafından izlendi.
İç yapımlarımız da birçok ödül aldı. Dünyada küresel vicdanın sesi olmak, değişime ve iyiliğe
ilham olmak mottosuyla TRT World’ü kurduk. TRT Haber en çok izlenen ve güvenilen haber
kanalımız oldu. 36 branşta toplam 500 organizasyonu TRT Spor 2’den canlı yayınladık. TRT
Radyo kanallarımız benzersiz işlerle dinleyicinin nabzını tutuyor.”
“Bugün Ne Yapıyoruz? Yarın Ne Yapacağız ve Nasıl Yapacağız?”
Bugüne kadar yapılan tüm işleri insani değer ve ideallerini, uluslararası alanda etkili bir dille
anlatma gayesiyle yaptıklarını belirten Eren, vizyonunu; uluslararası etki ve dijitalleşmek
olduğunu açıkladı. Hedeflerine ulaşabilmek için aynı anda 3 farklı kulvarda koşmaya devam
edeceklerinin altını çizen Eren, TRT’nin stratejisini oluşturan 3 temel yapı taşını şu sözlerle
anlattı:
“Yayıncılıkta Zirve, Kurumsal Gelişim ve Verimlilik. Bu kapsamda ilk olarak yayıncılıkla ilgili
önceliklerimiz; tüm dünyaya hitap edecek, yenilikçi, uluslararası standartlarda, yapım ve
yayın süreçlerini iyileştirerek, erişimi arttırarak, İzleyici, dinleyici merkezli, her kanalımız ve
mecramızın alanında birinci olması için çalışıyoruz. Ekosistemi büyütüyoruz.
Ulusal ve uluslararası paydaşlarla iş birliği yapıyor, eğitimler düzenliyor, sektörün geleceğine
yön veriyoruz.
Kurumsal gelişim önceliklerimiz, çalışanlarımızın ortaya koyduğu değeri arttırmak için
çözümler üretiyoruz. Tecrübeli ve yetenekli insan kaynağımızı daha da geliştirmeye ve bu
insan kaynağının kuruma ve ekosistemimize kattığı değeri artırmaya çalışıyoruz. Kurum içi
işleyişi tüm yönleriyle iyileştiriyoruz. Kurumsal yapımızı, idari ve destek süreçlerimizi,
teknolojik alt yapımızı ve yetkinliklerimizi sürekli olarak geliştiriyoruz. Marka değerimizi üst
seviyelere taşımak için yaratıcı içerik ve etkinlikler üretiyoruz.
Verimlilik alanına dair önceliklerimiz ise; gelirler içerik kalitesiyle birlikte artıyor. Reklam
dışında ticari gelirleri çeşitlendiriyoruz; Lisans Gelirleri, Dizi Satış Gelirleri. Tasarruf alanlarını
önemsiyoruz. Fayda-maliyet bakış açısı - kurum içi kaynakları verimli kullanma önemli.
Reklam stratejimizde de fark yaratıyoruz. TRT Çocuk kanalımıza reklam almıyoruz. Diğer
kanallarımızda da reklam sürelerini kısaltmayı hedefliyor, izleyicimizin seyir zevkini
artırıyoruz.”
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“Yayıncılıkta Stratejik Hedeflerimizi Gerçekleştirme Yolunda 3 Önemli
Girişim”
TRT’nin stratejik hedeflerine ilerleme yolunda 3 önemli girişimde bulunduklarını belirten
İbrahim Eren; ilk olarak TRT Uluslararası Film Platoları’nı sektörün hizmetine sunmaya
hazırlandıklarını ifade etti. Dizi ve film sektörünün sahip olduğu devasa ekosistemi
yönlendirerek, ülkemize ve TRT’ye artı değer ve prestij katmaya talip olduklarını vurgulayan
Eren, konuşmasını şöyle sürdürdü:
“İkinci olarak dijitalleşme. Dijitalleşmede bugüne kadar büyük adımlar attık. İçeriklerimizi
hedef kitlelerimize uygun biçimde sosyal medya mecralarında paylaşıyoruz. 50 milyonu aşan
takipçi sayımız, dijital mecralardaki erişimimizin en büyük göstergesi. Yeni dönem
odağımızda da dijitalleşme olacak. Kullanıcı deneyimini merkeze alan dijital ürünler
geliştiriyoruz. Yayıncılığımızı yeni nesil uygulamalarla dijital çağa uyarlıyoruz. İnsanımıza
istediği zaman istediği yerde TRT içeriklerine ulaşabileceği platformlar sunuyoruz. ‘Keyfince
izle!’ kaidesiyle oluşturduğumuz TRT İZLE bunlardan biri.
Bir diğeri ise TRT DİNLE. İçerisinde her kesimden dinleyicinin beğeneceği ve alanında uzman
kişiler tarafından hazırlanan müzik çalma listeleri, sesli kitaplar, podcastlar, TV programları,
konserler, radyo tiyatroları, TRT canlı radyoları ve daha birçok farklı türden ses içeriklerini
barındıran mobil uygulamamız.Ayrıca meraklısı için, dijital olarak ulaşılamayan pek çok arşiv
içeriğini de TRT DİNLE’ye dahil ettik.
TRT Çocuk platformlarında Çocukları eğlendirerek eğiten 36 mobil oyunu şu anda piyasaya
sürdük. Bunlar, IOS ve Android tabanından indirilebiliyor.
Yetişkinler için de TRT kalitesini yansıtan, bir dizi mobil oyunu yakında kullanıcılarımıza
sunacağız. Bunlardan biri; TRT BİL BAKALIM. Çocuk, genç, yaşlı fark etmeksizin herkesin
oynayabileceği, bilgi birikimini ölçüp geliştirebileceği “TRT Bil Bakalım” yarışmamız akıllı
telefon ve tabletlerde yerini alıyor. Oyun faaliyetlerimizdeki bir diğer alan da senaryosu ve
dinamikleriyle sinematik bir dünya kuran bilgisayar ve konsol oyunları. Böylece, radyo ve TV
ile başlayan nitelikli yayıncılık misyonumuzu dijitalleşen dünyanın gereklerine göre
çeşitlendirerek yeni alanlara da taşıyoruz.”
Yayın Stratejı̇mı̇z Nasıl Şekı̇llenı̇yor?
Tüm içeriklerini, pek çok sesin, görüşün, fikrin yan yana gelip, çarpıştığı, harmanlandığı bir
sürecin meyvesi olarak tanımlayan Eren, yayın stratejilerinden ve içerik stratejisi oluşturma
yöntemlerine şu sözlerle değindi:
“Alanında uzman isimlerle ve kanaat önderleriyle derinlemesine görüşmeler gerçekleştirmek,
kamu kurum ve kuruluşlarıyla iş birliği yapmak, düzenli saha araştırmaları gerçekleştirmek,
danışma, istişare ve ihtisas kurullarından istifade etmek, proje geliştirme grupları ile
çalışmak, içerik testleri yapmak, atölye çalışmaları ve odak grup çalışmaları gerçekleştirmek,
sektöre yön veren ulusal ve uluslararası medya aktöreleri ile sürekli etkileşim halinde olmak,
uzmanlarla fikir geliştirme çalıştayları düzenlemek, ve izleyici geri bildirimlerinden yüksek
ölçüde yararlanmak içerik oluştururken başvurduğumuz en önemli basamaklardır.
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Bunun yanında; geniş yelpazede, yüksek nitelikli içerikler geliştirebilmek için 6 ana başlıkta
daimi danışma kurulu oluşturma kararı aldık ve süreci başlattık. Tüm içeriklerimiz, ilgili
alanda uzman isimlerin yönlendirmeleri ile zenginleşecek ve derinleşecek. Kurduğumuz
danışma kurulları içerik stratejimize güç katacak.
2020-2021 sezonunda 6 danışma kurulumuzu faaliyete geçiriyoruz:
Tarih Danışma Kurulu
Bilim ve Düşünce Tarihi Danışma Kurulu
Toplumsal Çalışmalar Danışma Kurulu
İnanç, Kültür ve Medeniyet Danışma Kurulu
Sanat Danışma Kurulu
Edebiyat Danışma Kurulu”
“2020 – 2021 Projelerı̇mı̇z”
İbrahim Eren, 5 yıllık perspektifte tasarladıkları içerik stratejisiyle ülkemizde ve dünyada iz
bırakan başyapıtlar kazandıracaklarını ifade etti:
“Tüm yapımlarımızda sevgiyi, merhameti ekrana taşıyacağız. Milli ve manevi değerlerimizi
merkeze koyacak, ekranımızdan iyiliği yayacağız, pozitif değişime ilham olacağız.
Tarihi yapımlarımızda, Türkiye Cumhuriyeti’nin kökü mazide, dalları gelecekte olan bir çınar
olduğunun bilincinde olarak, Selçuklular, Osmanlılar ve Cumhuriyet Tarihi’ni bir tarihsel
süreklilik içinde ele alıyoruz. Selçuklu dönemini tarihteki mekânsal varlığımızın bir temeli
sayıyoruz. Çok kısa bir süre içinde, hepiniz haberdarsınız, Uyanış: Büyük Selçuklu ayın 28’inde
yayında olacak. Uyanış: Büyük Selçuklu’yu hem ulusal hem de uluslararası boyutta ilgi
uyandıracak şekilde tasarladık. Uyanış: Büyük Selçuklu ile izleyicimiz; kılıcın parlattığı,
kalemin aydınlattığı bu çağı yeniden keşfedecek.
Yine önümüzdeki 2020-2021 içeriklerimiz içinde Mevlana’dan Hacı Bayramı Veli’ye,
Abdülkadir Geylani’ye kadar mayamızı oluşturan tarihi şahsiyetleri, vurucu bir anlatımla
izleyicimizle buluşturacağız; dizilerimiz ses getirmekle kalmayacak, izleyen herkesin gönlünde
iz bırakacak.
Yakın tarihe ilişkin hazırladığımız tüm içeriklerde Türkiye Cumhuriyeti’nin hangi zorlu tarihsel
süreçlerden geçerek günümüze geldiğinin öyküsünü anlatıyoruz. Yeni dönemde yakın
tarihimizi hatırlayacağımız, Kıbrıs üzerine bir dizimiz olacak.
Kitapta kalmasın dediğimiz tüm eserleri ekrana taşıyacağız. Son dönem öne çıkan edebi
eserler de listemizde. Başarılı öykücü Mustafa Çiftçi’nin kitaplarından hazırlanan Gönül Dağı
yakında izleyicimizle buluşacak. Yine gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanan Masumlar
Apartmanı izleyicimizi çok heyecanlandırdı. TRT’ye yakışır ve yine ‘yaparsa TRT yapar’
dedirteceğimiz büyük projeler de sırada. Buradan da açık davet gönderiyorum. Amatör,
profesyonel ya da markalaşmış tüm içerik üreticilerini, TRT’ye davet ediyorum. Genç
arkadaşlarıma da sesleniyorum: Proje üretin arkadaşlar. Zengin kültürel değerlerimizden ve
medeniyetimizin dinamizminden kaynaklanan yaratıcı hayal gücünüze talibiz. Yeni yetenekler
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keşfetmeye hazırız. Fikir üretin, tasarlayın ve bize gelin. Sözünü ettiğim başyapıtlara birlikte
imza atalım.”
Düsturumuz “ÖZÜ SÖZÜ İNSAN”
“İnsan ve Değer” odaklı yayıncılığı temellendirip inşa ettiklerini belirten Eren, TRT’nin
düsturunu ilk kez gerçekleşen programda açıkladı. Eren, insan ve değer odaklı yayıncılık
anlayışının felsefeye dönüşmüş hali “Özü Sözü İnsan” düsturunu şu sözlerle anlattı:
“Milletimizin yüksek değerlerinin tamamını kapsayan bir anlayışla, küresel boyutta insanlığa
katkı sağlıyoruz. Sesi duyulmayan, görmezden gelinen insanlara ses olduk. İlhamın, umudun,
iyiliğin ve vicdanın sesi olmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Çocuklarımızın, geleceğimiz;
gençlerimiz memleketimizi ileriye taşıyacak gücümüz olduğunu biliyoruz. Onlara her
platformda yüksek nitelikte içerikler sunuyoruz. Tarih ve kültür mirasımızdan temellenen
projeleri bugüne, gelecek nesillere ve dünyaya yeni yaklaşımlarla taşıyoruz. TRT; Türkiye’de
ve dünyada insana dair umutları her daim sıcak tutabilecek bir güçtür. Yayıncılığımızla
dünyayı daha iyi bir yere dönüştürebileceğimize inanıyoruz.
Vicdan, ahlak ve adalet ekseninde hep İnsan için çalıştık. Attığımız her adımın, yaptığımız her
işin ÖZÜNDE İNSAN var. SÖZÜMÜZ hep İNSANDAN yana. Artık TRT dendiğinde akla gelecek
tek cümle var: ÖZÜ SÖZÜ İNSAN. Düsturumuz ‘ÖZÜ SÖZÜ İNSAN’TRTR