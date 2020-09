TRT'NİN YENİ ANLAYIŞI: "ÖZÜ SÖZÜ İNSAN"

“Bugüne Kadar Neler Yaptık”

İnsana, içeriğe ve yeniliğe yatırım yaptıklarını söyleyen Eren, bugüne kadar neler yaptıklarını

şu sözlerle anlattı:

“Başarılı kanallarımızın yüzünü yenileyip marka değerini arttırdık. TRT Haber, TRT Çocuk, TRT

Spor ve TRT Belgesel kendi kulvarlarının en çok tercih edilen kanalları oldu. Dijital mecralarda

takipçi sayımız 50 milyonu aştı. TRT Çocuk, zirvedeki yerini açık ara koruyor. TRT Çocuk

%86’ya varan taze ve yerli içerik üretimiyle Türkiye’de animasyon alanında ekosistem

oluşturan konumunu sürdürüyor. TRT Belgesel Tüm Gün zaman diliminde Tüm Kişiler izleyici

grubunda en çok izlenen belgesel kanalı. TRT Belgesel neredeyse tamamı yerli üretilmiş

içeriklerle insana ve insana ait değerler bütününü anlatan işler üretti.

Bugün geldiğimiz noktada TRT; 14 TV ve 3 EBA TV kanalı, 16 radyo kanalı, onlarca dilde web

yayınıyla; çeşitli platformlar üzerinden yurt içi ve yurt dışında milyonlarca insana ulaşıyor.

Ölçümü yapılan tüm televizyon kanallarımızla 2019 yılında haftalık ortalamada Tüm Gün

zaman diliminde Tüm Kişiler izleyici grubundaki yaklaşık 36 milyon izleyiciye ulaştık.

Yaklaşık 150 ülkeye 20 dilde 10’larca dizimizi ihraç ettik. Uluslararası haber kanallarımız TRT

World, TRT Arabi; dijital haber platformlarımız TRT Deutsch, TRT Russia ile etkimizi dünya

çapında hissettirdik.

TRT Uluslararası Çocuk Medyası Konferansı’yla dünya çocukları için küresel ölçekte karşılık

bulan işlere imza attık. TRT Uluslararası Belgesel Günleri’yle sektöre destek verdik. Geleceğin

İletişimcileri Yarışması’yla gençlerimizi yüreklendirdik, piyasaya hazırladık.

Gerçekleştirdiğimiz diğer uluslararası organizasyonlarla küresel etki yarattık. TRT World

Forum, TRT World Citizen Ödülleri gibi küresel etki oluşturan uluslararası organizasyonlar

düzenledik.

Uluslararası festivallerde ortak yapımlarımızla büyük başarılar elde ettik. Kalandar Soğuğu,

Çırak, Mavi Bisiklet filmleri, 2017 Semih Kaplanoğlu’nun Buğday’ı, 2018’de Nuri Bilge

Ceylan’ın Ahlat Ağacı dünyanın en önemli festivallerinde ülkemizi temsil etti ve bize onlarca

ödül getirdi.

Son 2 yılda, Venedik’ten Moskova’ya, Arjantin’den Uzak Asya’ya dünyanın prestijli film

festivallerinde ortak yapımlarımız başarıdan başarıya koşuyor. Özellikle uluslararası saygın

platformlarda varlığımız güçleniyor. Akıllı bir öngörü ile desteklediğimiz Makedonya kökenli

Honeyland Belgeseli, 9 Şubat’ta düzenlenen Oscar Töreni’nde “En iyi belgesel” dalında aday

gösterildi. 2019 ve 2020’de TRT Ortak Yapımları 60’tan fazla ülkede gerçekleştirilen 70’ten

fazla festivalde 50’den fazla ödül aldı.

12 Punto TRT Senaryo Günleri hikâyenin senaryolaştırılması konusunda yaptığımız

ülkemizdeki ilk ve tek projedir. 2019’da Oscar Ödüllerinin başındaki isim John Bailey Jüri

Başkanı olarak gelmişti. 12 Punto’yu, 2020’de de Pandemi koşullarına rağmen, yine

uluslararası marka isimlerin katılımıyla gerçekleştirdik. Türkiye’nin en büyük senaryo

geliştirme platformu ve film fonu olarak sinema sektörüne hediyemizdir. Türk sinema

tarihinde en çok izlenen animasyon filmi olan “Rafadan Tayfa Göbeklitepe” 3,5 MİLYON kişi

tarafından izlendi.

İç yapımlarımız da birçok ödül aldı. Dünyada küresel vicdanın sesi olmak, değişime ve iyiliğe

ilham olmak mottosuyla TRT World’ü kurduk. TRT Haber en çok izlenen ve güvenilen haber

kanalımız oldu. 36 branşta toplam 500 organizasyonu TRT Spor 2’den canlı yayınladık. TRT

Radyo kanallarımız benzersiz işlerle dinleyicinin nabzını tutuyor.”

“Bugün Ne Yapıyoruz? Yarın Ne Yapacağız ve Nasıl Yapacağız?”

Bugüne kadar yapılan tüm işleri insani değer ve ideallerini, uluslararası alanda etkili bir dille

anlatma gayesiyle yaptıklarını belirten Eren, vizyonunu; uluslararası etki ve dijitalleşmek

olduğunu açıkladı. Hedeflerine ulaşabilmek için aynı anda 3 farklı kulvarda koşmaya devam

edeceklerinin altını çizen Eren, TRT’nin stratejisini oluşturan 3 temel yapı taşını şu sözlerle

anlattı:

“Yayıncılıkta Zirve, Kurumsal Gelişim ve Verimlilik. Bu kapsamda ilk olarak yayıncılıkla ilgili

önceliklerimiz; tüm dünyaya hitap edecek, yenilikçi, uluslararası standartlarda, yapım ve

yayın süreçlerini iyileştirerek, erişimi arttırarak, İzleyici, dinleyici merkezli, her kanalımız ve

mecramızın alanında birinci olması için çalışıyoruz. Ekosistemi büyütüyoruz.

Ulusal ve uluslararası paydaşlarla iş birliği yapıyor, eğitimler düzenliyor, sektörün geleceğine

yön veriyoruz.

Kurumsal gelişim önceliklerimiz, çalışanlarımızın ortaya koyduğu değeri arttırmak için

çözümler üretiyoruz. Tecrübeli ve yetenekli insan kaynağımızı daha da geliştirmeye ve bu

insan kaynağının kuruma ve ekosistemimize kattığı değeri artırmaya çalışıyoruz. Kurum içi

işleyişi tüm yönleriyle iyileştiriyoruz. Kurumsal yapımızı, idari ve destek süreçlerimizi,

teknolojik alt yapımızı ve yetkinliklerimizi sürekli olarak geliştiriyoruz. Marka değerimizi üst

seviyelere taşımak için yaratıcı içerik ve etkinlikler üretiyoruz.

Verimlilik alanına dair önceliklerimiz ise; gelirler içerik kalitesiyle birlikte artıyor. Reklam

dışında ticari gelirleri çeşitlendiriyoruz; Lisans Gelirleri, Dizi Satış Gelirleri. Tasarruf alanlarını

önemsiyoruz. Fayda-maliyet bakış açısı - kurum içi kaynakları verimli kullanma önemli.

Reklam stratejimizde de fark yaratıyoruz. TRT Çocuk kanalımıza reklam almıyoruz. Diğer

kanallarımızda da reklam sürelerini kısaltmayı hedefliyor, izleyicimizin seyir zevkini

artırıyoruz.”

“Yayıncılıkta Stratejik Hedeflerimizi Gerçekleştirme Yolunda 3 Önemli

Girişim”

TRT’nin stratejik hedeflerine ilerleme yolunda 3 önemli girişimde bulunduklarını belirten

İbrahim Eren; ilk olarak TRT Uluslararası Film Platoları’nı sektörün hizmetine sunmaya

hazırlandıklarını ifade etti. Dizi ve film sektörünün sahip olduğu devasa ekosistemi

yönlendirerek, ülkemize ve TRT’ye artı değer ve prestij katmaya talip olduklarını vurgulayan

Eren, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“İkinci olarak dijitalleşme. Dijitalleşmede bugüne kadar büyük adımlar attık. İçeriklerimizi

hedef kitlelerimize uygun biçimde sosyal medya mecralarında paylaşıyoruz. 50 milyonu aşan

takipçi sayımız, dijital mecralardaki erişimimizin en büyük göstergesi. Yeni dönem

odağımızda da dijitalleşme olacak. Kullanıcı deneyimini merkeze alan dijital ürünler

geliştiriyoruz. Yayıncılığımızı yeni nesil uygulamalarla dijital çağa uyarlıyoruz. İnsanımıza

istediği zaman istediği yerde TRT içeriklerine ulaşabileceği platformlar sunuyoruz. ‘Keyfince

izle!’ kaidesiyle oluşturduğumuz TRT İZLE bunlardan biri.

Bir diğeri ise TRT DİNLE. İçerisinde her kesimden dinleyicinin beğeneceği ve alanında uzman

kişiler tarafından hazırlanan müzik çalma listeleri, sesli kitaplar, podcastlar, TV programları,

konserler, radyo tiyatroları, TRT canlı radyoları ve daha birçok farklı türden ses içeriklerini

barındıran mobil uygulamamız.Ayrıca meraklısı için, dijital olarak ulaşılamayan pek çok arşiv

içeriğini de TRT DİNLE’ye dahil ettik.

TRT Çocuk platformlarında Çocukları eğlendirerek eğiten 36 mobil oyunu şu anda piyasaya

sürdük. Bunlar, IOS ve Android tabanından indirilebiliyor.

Yetişkinler için de TRT kalitesini yansıtan, bir dizi mobil oyunu yakında kullanıcılarımıza

sunacağız. Bunlardan biri; TRT BİL BAKALIM. Çocuk, genç, yaşlı fark etmeksizin herkesin

oynayabileceği, bilgi birikimini ölçüp geliştirebileceği “TRT Bil Bakalım” yarışmamız akıllı

telefon ve tabletlerde yerini alıyor. Oyun faaliyetlerimizdeki bir diğer alan da senaryosu ve

dinamikleriyle sinematik bir dünya kuran bilgisayar ve konsol oyunları. Böylece, radyo ve TV

ile başlayan nitelikli yayıncılık misyonumuzu dijitalleşen dünyanın gereklerine göre

çeşitlendirerek yeni alanlara da taşıyoruz.”

Yayın Stratejı̇mı̇z Nasıl Şekı̇llenı̇yor?

Tüm içeriklerini, pek çok sesin, görüşün, fikrin yan yana gelip, çarpıştığı, harmanlandığı bir

sürecin meyvesi olarak tanımlayan Eren, yayın stratejilerinden ve içerik stratejisi oluşturma

yöntemlerine şu sözlerle değindi:

“Alanında uzman isimlerle ve kanaat önderleriyle derinlemesine görüşmeler gerçekleştirmek,

kamu kurum ve kuruluşlarıyla iş birliği yapmak, düzenli saha araştırmaları gerçekleştirmek,

danışma, istişare ve ihtisas kurullarından istifade etmek, proje geliştirme grupları ile

çalışmak, içerik testleri yapmak, atölye çalışmaları ve odak grup çalışmaları gerçekleştirmek,

sektöre yön veren ulusal ve uluslararası medya aktöreleri ile sürekli etkileşim halinde olmak,

uzmanlarla fikir geliştirme çalıştayları düzenlemek, ve izleyici geri bildirimlerinden yüksek

ölçüde yararlanmak içerik oluştururken başvurduğumuz en önemli basamaklardır.

Bunun yanında; geniş yelpazede, yüksek nitelikli içerikler geliştirebilmek için 6 ana başlıkta

daimi danışma kurulu oluşturma kararı aldık ve süreci başlattık. Tüm içeriklerimiz, ilgili

alanda uzman isimlerin yönlendirmeleri ile zenginleşecek ve derinleşecek. Kurduğumuz

danışma kurulları içerik stratejimize güç katacak.

2020-2021 sezonunda 6 danışma kurulumuzu faaliyete geçiriyoruz:

 Tarih Danışma Kurulu

 Bilim ve Düşünce Tarihi Danışma Kurulu

 Toplumsal Çalışmalar Danışma Kurulu

 İnanç, Kültür ve Medeniyet Danışma Kurulu

 Sanat Danışma Kurulu

 Edebiyat Danışma Kurulu”

“2020 – 2021 Projelerı̇mı̇z”

İbrahim Eren, 5 yıllık perspektifte tasarladıkları içerik stratejisiyle ülkemizde ve dünyada iz

bırakan başyapıtlar kazandıracaklarını ifade etti:

“Tüm yapımlarımızda sevgiyi, merhameti ekrana taşıyacağız. Milli ve manevi değerlerimizi

merkeze koyacak, ekranımızdan iyiliği yayacağız, pozitif değişime ilham olacağız.

Tarihi yapımlarımızda, Türkiye Cumhuriyeti’nin kökü mazide, dalları gelecekte olan bir çınar

olduğunun bilincinde olarak, Selçuklular, Osmanlılar ve Cumhuriyet Tarihi’ni bir tarihsel

süreklilik içinde ele alıyoruz. Selçuklu dönemini tarihteki mekânsal varlığımızın bir temeli

sayıyoruz. Çok kısa bir süre içinde, hepiniz haberdarsınız, Uyanış: Büyük Selçuklu ayın 28’inde

yayında olacak. Uyanış: Büyük Selçuklu’yu hem ulusal hem de uluslararası boyutta ilgi

uyandıracak şekilde tasarladık. Uyanış: Büyük Selçuklu ile izleyicimiz; kılıcın parlattığı,

kalemin aydınlattığı bu çağı yeniden keşfedecek.

Yine önümüzdeki 2020-2021 içeriklerimiz içinde Mevlana’dan Hacı Bayramı Veli’ye,

Abdülkadir Geylani’ye kadar mayamızı oluşturan tarihi şahsiyetleri, vurucu bir anlatımla

izleyicimizle buluşturacağız; dizilerimiz ses getirmekle kalmayacak, izleyen herkesin gönlünde

iz bırakacak.

Yakın tarihe ilişkin hazırladığımız tüm içeriklerde Türkiye Cumhuriyeti’nin hangi zorlu tarihsel

süreçlerden geçerek günümüze geldiğinin öyküsünü anlatıyoruz. Yeni dönemde yakın

tarihimizi hatırlayacağımız, Kıbrıs üzerine bir dizimiz olacak.

Kitapta kalmasın dediğimiz tüm eserleri ekrana taşıyacağız. Son dönem öne çıkan edebi

eserler de listemizde. Başarılı öykücü Mustafa Çiftçi’nin kitaplarından hazırlanan Gönül Dağı

yakında izleyicimizle buluşacak. Yine gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanan Masumlar

Apartmanı izleyicimizi çok heyecanlandırdı. TRT’ye yakışır ve yine ‘yaparsa TRT yapar’

dedirteceğimiz büyük projeler de sırada. Buradan da açık davet gönderiyorum. Amatör,

profesyonel ya da markalaşmış tüm içerik üreticilerini, TRT’ye davet ediyorum. Genç

arkadaşlarıma da sesleniyorum: Proje üretin arkadaşlar. Zengin kültürel değerlerimizden ve

medeniyetimizin dinamizminden kaynaklanan yaratıcı hayal gücünüze talibiz. Yeni yetenekler

keşfetmeye hazırız. Fikir üretin, tasarlayın ve bize gelin. Sözünü ettiğim başyapıtlara birlikte

imza atalım.”

Düsturumuz “ÖZÜ SÖZÜ İNSAN”

“İnsan ve Değer” odaklı yayıncılığı temellendirip inşa ettiklerini belirten Eren, TRT’nin

düsturunu ilk kez gerçekleşen programda açıkladı. Eren, insan ve değer odaklı yayıncılık

anlayışının felsefeye dönüşmüş hali “Özü Sözü İnsan” düsturunu şu sözlerle anlattı:

“Milletimizin yüksek değerlerinin tamamını kapsayan bir anlayışla, küresel boyutta insanlığa

katkı sağlıyoruz. Sesi duyulmayan, görmezden gelinen insanlara ses olduk. İlhamın, umudun,

iyiliğin ve vicdanın sesi olmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Çocuklarımızın, geleceğimiz;

gençlerimiz memleketimizi ileriye taşıyacak gücümüz olduğunu biliyoruz. Onlara her

platformda yüksek nitelikte içerikler sunuyoruz. Tarih ve kültür mirasımızdan temellenen

projeleri bugüne, gelecek nesillere ve dünyaya yeni yaklaşımlarla taşıyoruz. TRT; Türkiye’de

ve dünyada insana dair umutları her daim sıcak tutabilecek bir güçtür. Yayıncılığımızla

dünyayı daha iyi bir yere dönüştürebileceğimize inanıyoruz.

Vicdan, ahlak ve adalet ekseninde hep İnsan için çalıştık. Attığımız her adımın, yaptığımız her

işin ÖZÜNDE İNSAN var. SÖZÜMÜZ hep İNSANDAN yana. Artık TRT dendiğinde akla gelecek

tek cümle var: ÖZÜ SÖZÜ İNSAN. Düsturumuz ‘ÖZÜ SÖZÜ İNSAN’TRTR