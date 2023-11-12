TRT Belgesel’den Filistin Halkının Özgürlük Mücadelesini Anlatan Bir Yapım

TRT Belgesel, “Özgürlük İçin Bir Gol” belgesel serisiyle Şili’de Filistin bayrağını sahalarda dalgalandıran Deportivo Palestino futbol kulübünün mücadelesini ekranlara taşıyacak. Filistin’den Şili’ye uzanan ve kuşaktan kuşağa miras kalan, futbolla yaşanan ve yaşatılan bir gurbet hikayesini anlatacak olan “Özgürlük İçin Bir Gol” belgeseli ilk bölümüyle yarın akşam saat 21.00’de TRT Belgesel’de.

Özgür Filistin ve özgür Kudüs hayallerini futbol sahasından dünyaya haykırıyorlar

5 bölümden oluşan belgesel serisi “Özgürlük İçin Bir Gol”, 13 Kasım Pazartesi’den 17 Kasım Cuma gününe kadar her akşam saat 21.00’de TRT Belgesel’de ekranlara gelecek.

Şili’de 1920’lerde kurulan ve birçok başarıya imza atan Deportivo Palestino futbol kulübünün sahada Filistin forması ile mücadele ederek, tribünlerde Filistin bayrağını dalgalandırmalarının hikayesi belgeselde anlatılacak. 19. yüzyıl sonlarından itibaren Şili’ye göçmeye başlayan ve bugün 500 bine ulaşan Şili’deki Filistinliler kimliklerini bir futbol kulübü etrafında koruyarak Filistin halkının işgale karşı verdiği haklı mücadeleyi sürdürüyor.

Özgür Filistin ve özgür Kudüs hayallerini sahada bayraklaşan formaları ve tribünlerde özgürlük marşlarıyla dünyaya haykıran Deportivo Palestino taraftarlarının hikayesi “Özgürlük İçin Bir Gol” belgeselinde ekranlara gelecek.