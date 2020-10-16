TRT Belgesel'in yeni yapımları yayın hayatına başlayacak

TRT Belgesel'de yayın hayatına başlayacak "Şefin Özel Konuğu" ile "Gizemli Tarih" belgeselleri, yarından itibaren izleyicilerin beğenisine sunulacak.

Türk mutfağının önemli ustalarından Ramazan Bingöl'ün sunuculuğunu üstlendiği "Şefin Özel Konuğu" programında, Türkiye'nin çeşitli bölgelerine gidilerek, o yöreye has geleneksel lezzetlerden oluşan ve bölgenin mutfak kültürünü yansıtan bir yemek sofrası hazırlanacak.

Ramazan Bingöl ve yanında iki şefin birlikte hazırladığı bu özel masanın her bölümde özel bir konuğu olacak.

Kahramanlıklar başarmış, halkın içinden kişilerin seçileceği özel konuklar, canları pahasına büyük fedakarlıklar göstererek hayat kurtarmayı, insanlığa faydalı olmayı kendilerine görev edinmiş kişiler olacak.

Bu anlamda programın Şile'de gerçekleşen ilk bölümüne Elazığ depreminin kahramanlarından Emine Kuştepe konuk olacak. Şile yöresine has geleneksel lezzetlerden oluşan bir sofranın hazırlanacağı "Şefin Özel Konuğu" ilk bölümüyle, yarın saat 21.00'de seyircilerle buluşacak.