Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar koronavirüs survivor salgın korona AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan
AK Parti İstanbul Milletvekili Markar Esayan hayatını kaybetti
AK Parti İstanbul Milletvekili Markar...
Türkiye Kırım'ın yasa dışı ilhakını tanımamıştır ve tanımayacaktır
Türkiye Kırım'ın yasa dışı ilhakını...
Milli Eğitim Bakanı Selçuk: EBA TV Anaokulu açıldı
Milli Eğitim Bakanı Selçuk: EBA...
Bir haftadır başta İstanbul ve Bursa birçok ilimiz artış eğilimde
Bir haftadır başta İstanbul ve...
Metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle 8 günde 52 kişi yaşamını yitirdi
Metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle 8...

TRT Belgesel'in yeni yapımları yayın hayatına başlayacak

TRT Belgesel'de yayın hayatına başlayacak "Şefin Özel Konuğu" ile "Gizemli Tarih" belgeselleri, yarından itibaren izleyicilerin beğenisine sunulacak.

TRT Belgesel'in yeni yapımları yayın hayatına başlayacak

TRT Belgesel'de yayın hayatına başlayacak "Şefin Özel Konuğu" ile "Gizemli Tarih" belgeselleri, yarından itibaren izleyicilerin beğenisine sunulacak.

Türk mutfağının önemli ustalarından Ramazan Bingöl'ün sunuculuğunu üstlendiği "Şefin Özel Konuğu" programında, Türkiye'nin çeşitli bölgelerine gidilerek, o yöreye has geleneksel lezzetlerden oluşan ve bölgenin mutfak kültürünü yansıtan bir yemek sofrası hazırlanacak.

Ramazan Bingöl ve yanında iki şefin birlikte hazırladığı bu özel masanın her bölümde özel bir konuğu olacak.

Kahramanlıklar başarmış, halkın içinden kişilerin seçileceği özel konuklar, canları pahasına büyük fedakarlıklar göstererek hayat kurtarmayı, insanlığa faydalı olmayı kendilerine görev edinmiş kişiler olacak.

Bu anlamda programın Şile'de gerçekleşen ilk bölümüne Elazığ depreminin kahramanlarından Emine Kuştepe konuk olacak. Şile yöresine has geleneksel lezzetlerden oluşan bir sofranın hazırlanacağı "Şefin Özel Konuğu" ilk bölümüyle, yarın saat 21.00'de seyircilerle buluşacak.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.