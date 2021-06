TRT 2 temmuz ayında her akşam farklı bir filmi ekrana getirecek

Edebiyattan tarihe, resimden tiyatroya, müzikten felsefeye birçok alanda yapımları izleyiciyle buluşturan TRT 2, ödüllü ve prestijli filmleri ekrana getirecek.

Aralarında televizyonda ilk kez ekranlara gelecek yapımların da yer aldığı, temmuz ayı boyunca orijinal dilinde yayımlanacak filmler şöyle:

1 Temmuz Perşembe 21.00 The County (Kasaba)

2 Temmuz Cuma 22.15 Desierto

3 Temmuz Cumartesi 21.30 Never Look Away (Asla Gözlerini Kaçırma)

4 Temmuz Pazar 21.30 Gagarine

5 Temmuz Pazartesi 20.00 Ben-Hur

6 Temmuz Salı 21.00 Orange Days (Turuncu Günler)

7 Temmuz Çarşamba 21.30 Kader Postası

8 Temmuz Perşembe 21.15 Deep Rivers (Derin Nehirler)

9 Temmuz Cuma 21.15 An Officer and a Spy (Subay ve Casus)

10 Temmuz Cumartesi 21.30 Dead Man Walking (Ölüm Yolunda)

11 Temmuz Pazar 21.30 Play (Oyun)

12 Temmuz Pazartesi 21.00 Of Human Bondage (İnsanın Esareti)

13 Temmuz Salı 21.00 It Must Be Heaven (Burası Cennet Olmalı)

14 Temmuz Çarşamba 21.00 Yol Kenarı

15 Temmuz Perşembe 21.00 Deep Well (Derin Kuyu)

16 Temmuz Cuma 20.45 Any Given Sunday (Kazanma Hırsı)

17 Temmuz Cumartesi 21.30 The Keeper (Trautmann)

18 Temmuz Pazar 21.30 The Search (Arayış)

19 Temmuz Pazartesi 21.00 Castle Of Dreams (Şirin'in Kalesi)

20 Temmuz Salı 21.30 Nightcrawler (Gece Vurgunu)

21 Temmuz Çarşamba 21.30 Supa Modo (Süper Kahraman)

22 Temmuz Perşembe 21.30 Tatil Kitabı

23 Temmuz Cuma 21.30 Girafada (Zürafa)

24 Temmuz Cumartesi 21.30 Frequency (Frekans)

25 Temmuz Pazar 21.30 Bandar Band (Hayal Bandosu)

26 Temmuz Pazartesi 21.00 Oblivion Verses (Unutulmuş Dizeler)

27 Temmuz Salı 21.00 Black Snow (Siyah Kar)

28 Temmuz Çarşamba 21.15 Pandora'nın Kutusu

29 Temmuz Perşembe 21.00 Loving Vincent (Vincent'tan Sevgilerle)

30 Temmuz Cuma 21.00 Hostiles (Vahşiler)

31 Temmuz Cumartesi 21.30 Wild Tales (Asabiyim Ben)