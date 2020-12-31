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TRT 2 ocak ayında ödüllü ve prestijli filmleri izleyiciyle buluşturacak

Aralarında televizyonda ilk kez izleyiciyle buluşacak filmlerin de yer aldığı ödüllü ve prestijli filmler, orijinal dilinde TRT 2 ekranlarında sinemaseverlerin beğenisine sunulacak.

TRT 2 ocak ayında ödüllü ve prestijli filmleri izleyiciyle buluşturacak

Edebiyat, tarih, resim, tiyatro, müzik ve felsefe gibi pek çok alanda özel içerikleri izleyiciyle buluşturan TRT 2, ocak ayında da her akşam farklı bir filmi ekrana getirecek.

Aralarında televizyonda ilk kez izleyiciyle buluşacak filmlerin de yer aldığı yapımlar, sinemaseverlerin beğenisine sunulacak.

Ocak ayı boyunca orijinal dilinde ve Türkçe altyazılı olarak yayımlanacak filmler şöyle:

1 Ocak 21.30'da "Loveless (Sevgisiz)"

2 Ocak 21.30'da "The Square (Kare)"

3 Ocak 21.30'da "The 400 Blows (400 Darbe)"

4 Ocak 21.00'de "Champions (Şampiyonlar)"

5 Ocak 21.00'de "Two Men in Town (Düşmanın Yolu)"

6 Ocak 21.00'de "Bütün Saadetler Mümkündür"

7 Ocak 21.00'de "The Charcoal (Kömür)"

8 Ocak 21.30'da "Hostages (Rehineler)"

9 Ocak 21.30'da "One Flew Over the Cuckoo's Nest (Guguk Kuşu)"

10 Ocak 21.30'da "Custody (Velayet)"

11 Ocak 21.00'de "3 Faces (3 Hayat)"

12 Ocak 21.00'de "Home Sweet Home (Evim Güzel Evim)"

13 Ocak 21.00'de "Like Father Like Son (Benim Babam, Benim Oğlum)"

14 Ocak 21.00'de "Yeni Hayat"

15 Ocak 21.30'da "Demolition (Yeniden Başla)"

16 Ocak 21.30'da "Slumdog Millionaire (Milyoner)"

17 Ocak 21.30'da "The Return (Dönüş)"

18 Ocak 21.00'de "Paterson"

19 Ocak 21.00'de "Girl with a Pearl Earring (İnci Küpeli Kız)"

20 Ocak 21.00'de "Borç"

21 Ocak 21.00'de "The Song of Sparrows (Serçelerin Şarkısı)"

22 Ocak 21.30'da "Dheepan"

23 Ocak 21.30'da "Free State of Jones (Özgürlük Savaşçısı)"

24 Ocak 21.30'da "Birds of Passage (Göç Mevsimi)"

25 Ocak 21.00'de "I, Daniel Blake (Ben, Daniel Blake)"

26 Ocak 21.00'de "My Own Love Song (Aşk Şarkım)"

27 Ocak 21.00'de "Sweet Bean (Umudun Tarifi)"

28 Ocak 21.00'de "Benim Küçük Sözlerim"

29 Ocak 21.30'da "Photograph (Fotoğraf)"

30 Ocak 21.30'da "The Professor and the Madman (Deli ve Dahi)"

31 Ocak 21.30'da "Heal the Living (Kesişen Hayatlar)"

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