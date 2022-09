TRT 2'den Ekim Ayında Her Akşam Farklı Film

Türkiye’nin kültür sanat kanalı TRT 2’nin merakla beklenen ekim ayı filmleri belli oldu. Birçok alanda özel yapımları izleyiciyle buluşturan TRT 2, ekim ayında her akşam farklı bir filmi sinemaseverlerin beğenisine sunacak.

Ekim ayı boyunca orijinal dillerinde yayımlanacak filmler şöyle;

1 Ekim Cumartesi 21.30 Onoda, 10000 nuits dans la jungle (Onoda)

2 Ekim Pazar 21.30 The Remains of the Day (Günden Kalanlar)

3 Ekim Pazartesi 21.30 Procès de Jeanne d'Arc (Jeanne D'arc'ın Yargılanması)

4 Ekim Salı 21.30 Cinema Nimkat (Sinema Tezgahı)

5 Ekim Çarşamba 21.30 Bütün Saadetler Mümkündür (Bütün Saadetler Mümkündür)

6 Ekim Perşembe 21.30 It Must Be Heaven (Burası Cennet Olmalı)

7 Ekim Cuma 21.30 En attendant les hirondelles (Kuşlar Dönünceye Dek)

8 Ekim Cumartesi 21.30 Kon - Tiki

9 Ekim Pazar 21.30 Cadillac Records (Aşkın Müziği)

10 Ekim Pazartesi 21.30 Professione: reporter (Yolcu)

11 Ekim Salı 21.30 Koncentrisi se, baba (Odaklan Babaanne)

12 Ekim Çarşamba 21.30 Kumun Tadı

13 Ekim Perşembe 21.30 No Date, No Signature (Tarihsiz, İmzasız)

14 Ekim Cuma 21.30 Pickpcoket (Yankesici)

15 Ekim Cumartesi 21.30 Concussion (Doğruyu Söyle)

16 Ekim Pazar 21.30 Secret Window (Gizli pencere)

17 Ekim Pazartesi 21.30 Charade (Öldüren Şüphe)

18 Ekim Salı 21.30 Palazzo di giustizia (Adliye)

19 Ekim Çarşamba 21.30 Kader Postası

20 Ekim Perşembe 21.30 L'état sauvage (Yaban)

21 Ekim Cuma 21.30 The Tomorrow Man (Yarının Adamı)

22 Ekim Cumartesi 21.30 Blizna (Yara)

23 Ekim Pazar 21.30 The King's Speech (Zoraki Kral)

24 Ekim Pazartesi 21.30 Moby Dick

25 Ekim Salı 21.30 Moby Dick

26 Ekim Çarşamba 21.30 Av Mevsimi

27 Ekim Perşembe 21.30 Relatos salvajes (Asabiyim Ben)

28 Ekim Cuma 21.30 Moon (Ay)

29 Ekim Cumartesi 21.30 Jumanji

30 Ekim Pazar 21.30 Seven Pounds (Yedi Yaşam)

31 Ekim Pazartesi 21.30 Modern Times (Modern Zamanlar)