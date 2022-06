TRT 2'de her akşam bir film sinemaseverlerle buluşacak

Her akşam 22.00'de, aralarında televizyonda ilk kez yayımlanacak yapımlarla sinema dünyasında önemli yeri olan ve ödüllü filmler ekrana gelecek.

Sinemaseverlerle buluşacak filmler şöyle:

1 Temmuz "La caja vacia" (Boş Sandık), 2 Temmuz "Todos lo saben" (Herkes Biliyor), 3 Temmuz "Frequency" (Frekans), 4 Temmuz "Ben-Hur", 5 Temmuz "The Farewell" (Elveda), 6 Temmuz "Zerre", 7 Temmuz "Relatos salvajes" (Asabiyim Ben), 8 Temmuz "Dayereh" (Daire), 9 Temmuz "Pomegranate Garden" (Kırmızı Bahçe), 10 Temmuz "We Are Marshall" (Zafer Bizimdir), 11 Temmuz "La Pointe Courte" (Paralel Yaşamlar), 12 Temmuz "Tuntematon mestari" (Bir Anlaşma), 13 Temmuz "Nokta", 14 Temmuz "Carte Blanche" (Beyaz Sayfa), 15 Temmuz "The Last of the Mohicans" (Son Mohikan),

16 Temmuz "Ghasr-e Shirin" (Şirin'in Kalesi), 17 Temmuz "Journeyman", 18 Temmuz "Secret Agent" (Gizli Ajan), 19 Temmuz "Dobar dan za posao" (Çalışmak İçin İyi Bir Gün), 20 Temmuz "Koridor", 21 Temmuz "Glubokie reki" (Derin Nehirler), 22 Temmuz "Andrey Tarkovsky. A Cinema Prayer" (Andrey Tarkovski: Bir Dua Olarak Sinema), 23 Temmuz "Luxor", 24 Temmuz "Waiting for the Barbarians" (Barbarları Beklerken), 25 Temmuz "Sabotage" (Sabotaj), 26 Temmuz "As I Lay Dying" (Mezarsız), 27 Temmuz "Kumbara", 28 Temmuz "Belles familles" (Güzel Aileler), 29 Temmuz "Cortex" (Korteks), 30 Temmuz "Ghasideyeh gave sefid" (Beyaz İneğin Türküsü) ve 31 Temmuz Big Fish (Büyük Balık)