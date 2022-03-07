TRT 2'de Dünya Kadınlar Günü'ne özel yayınlar izleyiciyle buluşacak

Aralarında "Bizim Resmimiz", "Hasan Kaçan ile Çizgi Atölyesi", "Tarih Söyleşileri", "Tarihin Ruhu", "Yeryüzleri" ve "Hilal-i Ahmer Kadınlar Merkezi" belgeselinin bulunduğu programlar, gün boyunca izlenebilecek.

"Bizim Resmimiz" programında bu hafta Prof. Gülveli Kaya ve konuğu Prof. Dr. Ayla Ersoy, çağdaş Türk sanat tarihinin önemli bir dönemini teşkil eden İnas Sanayi-i Nefise Mektebi'ni ve ilk kadın ressamlar üzerine konuşacak. Program, yarın 09.00'da yayınlanacak.

Çizgi dünyasına dair konuların ele alındığı 09.30'de ekrana gelecek "Hasan Kaçan ile Çizgi Atölyesi"nin de bölüm konuğu Türk mizahının sayılı kadın çizerlerinden Meral Onat olacak.

"Tarihin Ruhu" programının yeni bölümünde, Osmanlı'da çalışan kadınların görüntüleri incelenecek. Program, saat 08.30'da izleyicilerin beğenisine sunulacak.

"Tarih Söyleşileri" programında ise tarihçi, sosyolog Dr. Coşkun Yılmaz, bu haftaki konukları Prof. Dr. Arzu Terzi ve Başak Kuzakçı ile "Türk tarihinde kadın" konusunu ele alacak. Program, 21.00'de yayınlanacak.

Kadın sanatçıların hikayeleri konu olacak

Kültür, sanat ve medeniyetin içinden yalın insan hikayelerinin aktarıldığı "Yeryüzleri" programına, Türkiye'nin ilk ve tek kadın sihirbazı İlkay Özdemir ve Türkiye'nin bilinen tek kadın kanun yapım ustası Burçin Bayar Babaoğlu konuk olacak.

Kadın sanatçıların yer alacağı "Yeryüzleri" programı da iki ayrı bölüm halinde 10.45 ve 23.45'te izleyiciyle buluşacak.

Hilal-i Ahmer Cemiyeti Hanımlar Merkezi'nin umut dolu hikayesini anlatan "Hilal-i Ahmer Kadınlar Merkezi" başlıklı belgesel de 14.00'te izlenebilecek.

Erkeklerin egemen olduğu bir dünyada kendisini kanıtlamaya çalışan bir kadının hikayesini konu eden "Orange Days" filmi, yarın 22.00'de ekrana gelecek.

Her hafta bir sinema unsurunun tema olarak işlendiği, vizyona girecek filmlerin ve güncel sinema haberlerinin verildiği, birbirinden farklı konukların ağırlandığı "Sinema+" programında ise "Sinemanın En Güçlü Kadın Karakterleri Listesi" ve "Sinemanın En İyi Kadın Yönetmenleri Listesi" yayınlanacak.