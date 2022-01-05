Troya Müzesi'nin tarihi 111 yıl olarak güncellendi

Bundan üç yıl önce 18 Mart 2019'da ismi Troya Müzesi olarak değiştirilen Çanakkale Müzesi'nin tarihiyle ilgili geçen yıl eylül ayında devlet arşivlerinde başlatılan çalışma tamamlandı.

Çalışma kapsamında öncelikle 1936 yılında Fevzipaşa Mahallesi'ndeki Zafer Meydanı'nda yer alan Ermeni kilisesinde kurulduğu bilinen Çanakkale Müzesi'nin faaliyete başlamasına yönelik bilgiler incelendi.

Troya Müzesi'nin Müdürü Rıdvan Gölcük, müdür yardımcıları Kemal Çibuk, Sinem Düzgören ve uzmanlar Musa Tombul, Özgür Çavga, Osman Çapalov, Hasan Taylan, Ayşenur Bozkurt, Manolya Tükel, Derya Güney, Güney Can Gülşan, Nurver Ferendeci, Betül Özmen, Gonca Dikenci, Hazal Fırat, Özdem Güneri tarafından devlet arşivlerinde yapılan incelemelerde, Çanakkale Müzesi'nin 1911 yılında Çanakkale İdadisi'nde (lise) kurulduğu belirlendi.