TROYA KÜLTÜR YOLU FESTİVALİ YÜKSEK SADAKAT KONSERİYLE SONA ERDİ

Troya Kültür Yolu Festivali kapsamında Anadolu Hamidiye Tabyası Açık Hava Sahnesi’nde dün gece Yüksek Sadakat rüzgarı esti.





Çok sevilen şarkılarını seslendiren Yüksek Sadakat, dinleyenlere unutulmaz bir gece yaşattı. Konsere katılan yaklaşık 35 bin kişi, sevilen grubun şarkılarını hep bir ağızdan söyledi.