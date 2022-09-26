TROYA KÜLTÜR YOLU FESTİVALİ YÜKSEK SADAKAT KONSERİYLE SONA ERDİ

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Troya Kültür Yolu Festivali, dün gece (25 Eylül) günü 35 bin kişinin katıldığı Yüksek Sadakat konseriyle sona erdi.

KÜLTÜR-SANAT 26.09.2022, 10:32
TROYA KÜLTÜR YOLU FESTİVALİ YÜKSEK SADAKAT KONSERİYLE SONA ERDİ

Troya Kültür Yolu Festivali kapsamında Anadolu Hamidiye Tabyası Açık Hava Sahnesi’nde dün gece Yüksek Sadakat rüzgarı esti. 


 
 Çok sevilen şarkılarını seslendiren Yüksek Sadakat, dinleyenlere unutulmaz bir gece yaşattı. Konsere katılan yaklaşık 35 bin kişi, sevilen grubun şarkılarını hep bir ağızdan söyledi.

#TROYA KÜLTÜR YOLU FESTİVALİ #YÜKSEK SADAKAT
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