Troya Kültür Yolu Festivali devam ediyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye'nin uluslararası marka değerine katkıda bulunmak üzere gerçekleştirilen Türkiye Kültür Yolu Festivallerinin dördüncü durağı olan Çanakkale’de, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı koordinasyonunda düzenlenen Troya Kültür Yolu Festivali’nde dördüncü gün geride kaldı.

ANI DALIŞI YAPILDI

Festival kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı ile birlikte Anadolu Hamidiye Tabyası’nda Anı Dalışı Etkinliği düzenledi. Etkinlik katılımcıları profesyonel dalgıçlarla birlikte Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı’nda dalış gerçekleştirdi. Etkinliğe özellikle gençler yoğun ilgi gösterdi.

UĞUR ASLAN ASKERLİK ANILARINI ANLATTI

Festival kapsamında dün akşam Anadolu Hamidiye Tabyası’nda kurulan konser alanında ünlü oyuncu ve şarkıcı Uğur Aslan sahnedeydi. Şarkıcı konser öncesinde “Daha önce Çanakkale’de hiç sahneye çıkmadım ama ilginçtir ki ben askerliğimi burada yaptım. O yıllarda asker arkadaşlarıma şarkı söyledim” diyerek, Çanakkale ile ilgili anısını paylaştı. Ana sahnede 13 Eylül Çarşamba günü Sinan Akçıl, 14 Eylül Perşembe günü Gökhan Tepe, 15 Eylül Cuma günü Murat Dalkılıç, 16 Eylül Cumartesi günü Simge Sağın ve 17 Eylül Pazar günü ise Fatma Turgut yer alacak.

Troya Kültür Yolu Festivali’nin dördüncü gününde Nedime Hanım Konağı’nın bahçesinde Çanakkale Barış Korosu sahne aldı. Kilitbahir Kalesi’nde ise Retrobüs Grubu dinleyenlere keyifli dakikalar yaşattı. Festival kapsamında ÇÖMÜ İçdaş Kara Yusuf Kongre Merkezi’nde Erhan Yazıcıoğlu, Volkan Severcan, Şebnem Özinal, Gülen Kahraman gibi usta tiyatrocuların rol aldığı “Vişne Bahçesi” oyunu tiyatroseverlerin beğenisine sunuldu. Yeni Kordon da ise Halk Dansları Gösterisi yapıldı.

Troya Kültür Yolu Festivali kapsamında yer alan “Perdeler Açılıyor” etkinliğinde; “Onlarca parçaya ayrılmış bir kap nasıl tümlenir? Denizden çıkan bir eser tuzdan nasıl arındırılır? Ortam koşulları ideal düzeye nasıl getirilir? Fotoğraflı ve yazılı belgeleme nasıl yapılır?” soruları yanıt buldu. Troya Müzesi Restorasyon ve Konservasyon Laboratuvarı’na gelen ziyaretçiler, antik kent kazıları ile çeşitli yollarla elde edilmiş tarihi eserlerin restorasyon ve konservasyon süreçlerini canlı izledi.

FESTİVALİN SERGİLERİ

Çanakkale İl Kültür Turizm Müdürlüğü’nde Garip Ay tarafından düzenlenen Ebru Performansı Mapping Gösterisi diğer festivallerde olduğu gibi büyük ilgi görüyor. Troya Kültür Yolu Festivali kapsamında Mahal Sanat’ta Troya Kazıları Sanat Ekibi'nin sergisi “Kanatlı Sözler, İzler” görülebiliyor. Devlet Güzel Sanatlar Sergi Salonu’nda ise “Hesap İşi” sergisi yer alırken, Çanakkale Evi’nde “Devrim Erbil’in Renkleri”sergisi ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.