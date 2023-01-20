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Trompet sanatçısı Romain Leleu Bursa'da sahne aldı
KÜLTÜR-SANAT 20.01.2023, 00:39
BURSA (AA) - Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrasının (BBDSO) "Trompet Akşamı" konserinde trompet sanatçısı Romain Leleu sahne aldı.
Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki (AKKM) konseri, Alessandro Cedrone yönetti.
Gecede sanatçı Romain Leleu, Joseph Haydn'den " Trompet Konçertosu" ve Peter Ilyiç Çay Kovski'den "Senfoni No:5" gibi eserleri BBDSO eşliğinde seslendirdi.
Konserin sonunda sanatseverler tarafından uzun süre alkışlanan solist ve şefe çiçek takdim edildi.
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