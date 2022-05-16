Trompet sanatçısı İbrahim Maalouf, 29 Haziran'da konser verecek
Lübnan kökenli Fransız trompet virtüözü İbrahim Maalouf, 29 Haziran'da Parkorman'da müzikseverlerle buluşacak.
KÜLTÜR-SANAT 16.05.2022, 20:45
Pozitif ve Pasion Turca iş birliğiyle düzenlenen konserde Maalouf, 16. albümü "Capacity to Love" turnesi kapsamında yeni parçalarını dinleyicilerinin beğenisine sunacak.
Kariyerine klasik müzik eğitimiyle başlayan ve 20 yaşındayken birçok uluslararası klasik müzik yarışmasını kazanan İbrahim Maalouf, 2000'lerin başında pop, caz ve dünya müzik sahnelerinin önemli isimleri arasına adını yazdırmayı başardı.
Maalouf, aynı zamanda Sting, Salif Keita, Amadou ve Mariam, Lhasa de Sela gibi pek çok isimle de aynı sahneyi paylaştı. 2007'den bugüne kadar yayımladığı 15 albümde prodüktör, besteci ve aranjör rollerini de üstlenen virtüözün birçok film müziği bestesinde de imzası bulunuyor.
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