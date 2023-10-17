Trabzon'dan kız almak kolay değil!

Eser Yapım imzalı, yönetmenliğini Okan Ege Ergüven’in üstlendiği, senaryosu Erol Hızarcı’ya ait, 10 Kasım’da sinemalarda izleyiciyle buluşacak olan ‘Vatikan’ın Şifresi: Bir Temel Macerası’’nın ‘Temel’i Reşat Hacıahmetoğlu, sevdiği kız uğruna, ailenin koştuğu şartları birer birer yerine getirmeye kararlı!

Kız Tarafı Altan Erkekli, Erkek Tarafı Asuman Dabak!

Sinemalarda Trabzon fırtınası estirerek izleyenleri kahkahaya boğacak olan komedi filminde; Altan Erkekli, ‘Buğlem’in (Edanur Hancı) babasını canlandırırken, Asuman Dabak ise ‘Temel’in (Reşat Hacıahmetoğlu) annesini canlandırıyor. Filmde; sevdiği kıza kavuşabilmek için arkadaşlarıyla birlikte imkânsız bir görevin üstesinden gelmeye çalışacak olan Temel, sevdiği uğruna Vatikan’da zorlu bir görevi üstlenecek!

Buğlem’in babası Buğlem’in Temel ile evlenmesine müsaade etmemeye kararlıyken, ‘Temel’in sevdiği uğruna göze alabildikleri ve bu uğurda başına gelenler izleyiciyi kahkahaya boğacak.

Altan Erkekli ve Asuman Dabak’a “Trabzon’dan kız almak kolay mı?” diye sorduk, Altan Erkekli “Trabzon’dan kız almak kolay değildir. Adam olacaksın öncelikle, iyi bir insan olacaksın. Kadına saygı duyacaksın. Çevreye saygı duyacaksın. Kadını incitmeyeceksin. Ona şiirlerle, türkülerle hitap edeceksin, onu baş tacı sayacaksın. Ne demişler; “Anaların olduğu yerde güneş doğar.” O yüzden kadını saygıyla, sevgiyle kucaklayacaksın ki adam olduğunu göreceğiz, kızı öyle vereceğiz. Cennet anaların ayaklarının altındadır unutmayacaksın. El kaldıranın elini kırarım, kızım benim baş tacımdır. Hepinizi filme bekliyorum, kızımı nasıl sevdiğimi göstermek için…” derken, Asuman Dabak ise “Ben burada annelerin çocuk yetiştirmedeki rolünün önemini vurgulamak istiyorum. Kız ya da erkek fark etmez, bütün çocukları anne yetiştirir. Özellikle de erkek çocuklarına daha fazla özen gösterilmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bu yaşadığımız süreçte kadınların ve kız çocuklarının ezilmişlikleri anlamında annelere çok iş düşüyor. Benim oğlum kızını, karısını baş tacı edecektir. Trabzon’lu uşaklar dediğin karısına kıymet verir, el üstünde tutar. Elini sıcak sudan soğuk suya koymaz. Annelerin kız çocukları ve erkek çocukları üzerindeki davranışı, çocuğun doğru insan, iyi olması için en belirleyici faktör. İyi niyetli çocuklar yetiştirelim, mutlu ailelerin temeli buna bağlı.” dedi.

“Bu yaşananlar sadece filmlerde olmuyor!” dedirtecek samimi hikayesiyle; her ailenin kendinden bir parça bulacağı komedi dozu yüksek film “Vatikan’ın Şifresi: Bir Temel Macerası” izleyiciye perdede yeni nesil bir Temel izlemeyi vaat ediyor!

Yıldız kadrosunda Reşat Hacıahmetoğlu, Edanur Hancı, Ömür Arpacı, Osman Kot, Tuna Orhan, Asuman Dabak, Zeynep Eronat, Altan Erkekli, Salih Kalyon, Alp Öyken, Naşit Özcan, Abidin Yerebakan’ın bulunduğu komedi filmi, 10 Kasım’da sinemalarda izleyiciyle buluşacak…