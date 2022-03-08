Trabzon’da yeni bir alternatif sahne; TOT SAHNE!

Trabzon’da da, İtalyan sahne dışında pek bir seçenek yok. Bu tarz genel tiyatro kalıplarının dışında alternatif bir sahne olan Trabzon Oda Tiyatrosu, “Uzun Sokakta” açıldı. Deneysel işler yapmayı hedefleyen TOT Genel Sanat Yönetmeni ve Trabzon Devlet Tiyatrosu Sanatçısı Mahir Elvan;

Özgürce oyunlarını sahnelemek isteyenlerin, suratına tiyatro mantığıyla kurdukları alternatif sahnelerinde herkesin kendine yer bulabilmesini ve oyunculuk konusunda kalıplara bağlı olmadan kendilerini geliştirecek eğitim alabilmelerini sağlamayı amaçlıyor.