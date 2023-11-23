Trabzon Özdemir Bayraktar Bilim Merkezi Açıldı

Merkezin 21 Kasım Salı günü gerçekleşen açılış törenine T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Trabzon Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar ile çocuklar ve çok sayıda davetliler katıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır; İçimizdeki saklı cevheri ortaya çıkarmamız gerektiğini biliyorduk…

Trabzon Ortahisar’da inşa edilen "Özdemir Bayraktar Bilim Merkezi"nin açılışında yaptığı konuşmasında, Trabzon'da olmaktan mutluluk duyduğunu söyleyen Bakan Kacır Özdemir Bayraktar'ı rahmetle anarak sözlerine şöyle devam etti:

"Kendisi ülkemizin kritik teknolojilerde, tam bağımsızlık idealine ulaşmasında öncü bir mühendis ve sanayici olarak, büyük bir görev ve sorumluluk yüklenmiştir. Bilgisi, birikimi, gayreti ve ortaya koyduğu mücadeleyle milli SİHA'larımız savunma sanayisinde paradigmaları alt üst eden bir atılımın önünü açmıştır. 'Yapılamaz' denileni başarmış, gençlerimize, girişimcilerimize vazgeçmemeyi, hayallerinin peşinden koşmayı, bir fikrin bir milletin kaderini değiştirebileceğini göstermiştir. Bugün, 'milli teknoloji hamlesi' vizyonundan bahsediyorsak, kıymetli büyüğümüz merhum Özdemir Bayraktar amcaya çok şey borçluyuz. Rabb'im mekanını cennet eylesin. Daha nice Özdemir Bayraktar'lar yetiştirecek bilim merkezimiz vatanımıza, milletimize hayırlı, uğurlu olsun."

Bakan Kacır, Türkiye'nin bugün kritik teknolojilerin pazarı değil, bu teknolojileri üretebilen bir ülke konumuna geldiğini vurgulayarak, "Geçtiğimiz 21 yılda, 100 yıllık projelere Sayın Cumhurbaşkanı'mız liderliğinde imza attık. Bunu, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğindeki milli teknoloji hamlemizle, kendi fırsatlarımızı, güçlü yanlarımızı dikkate aldığımız, karşı karşıya olduğumuz sınamaları hesaba kattığımız bir yaklaşımla başardık. Tabiri caizse, yolumuza takoz koymaya çalışanlar oldu ancak biz içimizdeki saklı cevheri ortaya çıkarmamız gerektiğini biliyorduk. Bir zihniyet devrimi oluşturmamız gerektiğinin farkındaydık. Milli teknoloji hamlesi hedeflerimiz doğrultusunda adeta küllerimizden doğduk. Vecihi Hürkuş'un, Nuri Demirağ'ın, Şakir Zümre'nin, Nuri Killigil'in yaşadığı hayal kırıklığını Türk gençleri bir kez daha yaşamasın diye, gençlerimizin yanında yer aldık." diye konuştu.

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST ile gençlere hayallerinin peşinden koşma imkanı sunduklarını söyleyen, geçen yıl TEKNOFEST Karadeniz ile bu heyecanın tüm Karadeniz'i sardığını anımsatan Kacır, sözlerine şöyle devam etti:

"Cumhuriyetimizin 100. yılında ise İstanbul'da, Ankara'da ve İzmir'de gerçekleştirdiğimiz TEKNOFEST'lerde 4,5 milyondan fazla ziyaretçimizi ağırladık. 44 teknoloji yarışmasına 337 bin takımda 1 milyon genç katıldı. 7'den 70'e her yaştan vatandaşımızın yoğun ilgi ve teveccühü ile mutlu olduk ve gurur duyduk. Milli teknoloji hamlesi yolundaki atılımlarımızı büyük bir gururla sahnelerken, milli öz güvenimizi de yükseltiyoruz. Atak'ı, Anka'yı, Gökbey'i, Bayraktar TB-2'yi, Kızılelma'yı gören gençlerimiz, 'Türk'ün yüzyılında ben de varım' diyor."

Kacır, yeni nesil yazılım okullarında da öğrencilere ücretsiz eğitim sunduklarının altını çizerek, "Sektör Kampüste Programı ile 10 binden fazla üniversite öğrencimizi yapay zeka, blok zincir, ileri imalat, dijital dönüşüm gibi alanlarda sektör profesyonelleri ile buluşturuyoruz. Şehit Eren Bülbül Gençlik Merkezimizin de dahil olduğu, 81 şehrimizde 100'den fazla Deneyap Teknoloji Atölyemizde gençlerimizi bilim ve teknoloji dünyasıyla 11 yaşından itibaren tanıştırıyoruz. Sayıları 17 bini aşan geleceğin bilim insanı, mühendisi, girişimcisi buralarda yenilikçi ve vizyoner müfredatımız kapsamında eğitim görüyor." diye konuştu.

Bakan Kacır, bilim merkezlerine yönelik desteklerle toplumda bilim kültürünü yaygınlaştırmayı, toplumun bilime olan ilgi ve merakını artırmayı hedeflediklerini söyledi. Hizmet veren 8 bilim merkezi için 1 milyar 300 milyon liradan fazla destek sağladıklarını vurgulayan Kacır, şu değerlendirmede bulundu: "Trabzon Özdemir Bayraktar Bilim Merkezi, TÜBİTAK tarafından desteklediğimiz 9'uncu bilim merkezimiz oldu. 7 ilimizde daha bilim merkezi kurulmasına yönelik çalışıyoruz. Ziyarete açık olan bilim merkezlerimiz, bugüne dek 9,5 milyon misafirimizi ağırladı. Gençlerimizin bilim ve teknoloji dünyasına olan ilgisi, merakı bizleri fazlasıyla mutlu ediyor ve gelecek adına umutlandırıyor. Bugün de güzide şehirlerimizden birinde, Trabzon'da, Özdemir Bayraktar Bilim Merkezi ile Karadeniz'in bilim yolculuğunda yeni bir sayfa açıyoruz. TÜBİTAK ve Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı, Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve T3 Vakfı destekleriyle kurulan Özdemir Bayraktar Bilim Merkezi, Doğu Karadeniz Bölgesi'nin ilk bilim merkezi olma özelliği taşıyor." Bakan Kacır, merkezin detaylarını da katılımcılarla paylaşarak, "Bizim ümidimiz, umudumuz, hayalimiz bu merkezlerde nice Özdemir Bayraktarların, nice Aziz Sancarların, nice Selçuk Bayraktarların yetişmesi. Trabzon'a bu yakışır, Karadeniz'e bu yakışır, Türk gençliğine bu yakışır." ifadelerini kullandı.

Selçuk Bayraktar; Bu merkez, insanlığı karanlıktan aydınlığa çıkartacak bilim insanları ve teknolojist nesillerin yetişmesine katkıda bulunacak…

Özdemir Bayraktar Bilim Merkezi’nin açılışında yaptığı konuşmada, baba toprağı Trabzon'da olmaktan mutluluk duyduğunu belirten Selçuk Bayraktar, Özdemir Bayraktar Bilim Merkezi'nin açılışını büyük heyecanla gerçekleştirdiklerini, bu merkezin, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Trabzon Büyükşehir Belediyesi, TÜBİTAK, T3 Vakfı ve Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı'nın katkılarıyla hayata geçtiğini ifade etti.

Özdemir Bayraktar Bilim Merkezi'nin kendileri için manevi değerinin çok yüksek olduğunu vurgulayan Bayraktar konuşmasında ayrıca şunları kaydetti:

"Milli teknoloji hamlesi serüvenimizde, 2022'de büyük bir coşkuyla düzenlediğimiz TEKNOFEST Karadeniz'den yeşeren kalıcı bir eser. Baba toprağımızda, şehit kanıyla sulanmış, haksızlığa, adaletsizliğe, zulme karşı dimdik, dosdoğru duranların toprağında yeşermiş bir eser. Coğrafyamızın her bir köşesinde, zulme karşı vatanı savunmak için her ihtiyaç duyulduğunda, akıncılar ve leventler yetiştirmiş bu topraklarda fide vermiş bir eser. Trabzon Özdemir Bayraktar Bilim Merkezi, kadim medeniyetimizin adalet, iyilik ve merhamet değerlerinden aldığı ilhamla Karadeniz'in o coşkulu cesur ruhuyla, insanlığa, medeniyetimize, milletimize değer katacak." Bayraktar, bu merkezin, insanlığı karanlıktan aydınlığa çıkartacak bilim insanları ve teknolojist nesillerin yetişmesine katkıda bulunacağını ifade ederek, "Trabzon Bilim Merkezi, teknolojiden astronomi ve havacılığa, doğa bilimlerinden matematiğe, tasarıma kadar geniş bir yelpazede atölyeler sunacak. Bu atölyelerde çocuklarımız deney yaparak, sorgulayarak ve severek doğa kanunlarını keşfetmenin tadını çıkaracak." diye konuştu.

Bilim ve teknolojiyi toplum için anlaşılır ve ulaşılır bir hale getirmek, farklı yaş gruplarından bireyleri bilimle buluşturmak ve bilimin, teknolojinin önemini toplum nezdinde artırmak amacıyla Trabzon Büyükşehir Belediyesi; Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA), TÜBİTAK ve T3 Vakfı işbirliği ile “Trabzon Özdemir Bayraktar Bilim Merkezi” projesi hayata geçirildi. Toplam 2.200 m2 alanda kurulan Bilim Merkezinde; Atölyeler, Planetaryum ve Sergi Alanı yer alıyor.

Bilim Trabzon bünyesinde eğitim verecek 20 kişilik atölyelerde ilkokul ve ortaokul çağındaki öğrencilere uygulamalı eğitimler verilecek. Bilim Merkezi’nde yer alan atölyeler ise şu başlıklar altında olacak; Astronomi, Havacılık ve Uzay Atölyesi, Teknoloji Atölyesi, Matematik Atölyesi, Doğa Bilimleri Atölyesi (Fizik, Kimya, Biyoloji), Tasarım Atölyesi, ve Deneyap Atölyesi.

Trabzon Özdemir Bayraktar Bilim Merkezi’nde Uzay/Havacılık temalı 18 gezici sergi bulunurken, Teknoloji, Temel Bilimler, Enerji, Uzay ve Havacılık temalarına sahip, etkileşimli dört temadan oluşan sergi alanında da toplam 42 adet serginin üretimine başlandı. Astronot, Görünmeyen Dünyanın Gizemi ve Kozmik Macera filmlerinin gösterimde olacağı Planetaryum ise 12 metre kubbe çapı ile 80 kişiyi aynı anda ağırlayacak.

Bilim Trabzon’da alanında uzman eğitmenlerin hazırladığı uygulamalı eğitim programları ile öğrencilerin zihinsel ve sosyal gelişimlerine katkılar sağlanması da hedefleniyor. Öğrencilere yepyeni ufuklar açan Bilim Trabzon, kendi kendine öğrenebilen, işbirliği içerisinde çalışabilen, yaratıcı ve eleştirel düşünme becerileri gelişmiş bir nesil oluşturmak için birbirinden farklı ve eğlenceli eğitim içerikleriyle öğrencilerini bekliyor.