TRABZON KÜLTÜR SANAT VE TURİZM DERNEĞİNDEN ANLAMLI PROJE…

Yenigün Gazetesi olarak Trabzon Kültür Sanat ve Turizm Derneği üyesi Mahir Elvan ile söyleştik..

*Kendiniz ve Gerçekleştirdiğiniz Sosyal Sorumluluk Projeniz Hakkında Bilgi Verir Misiniz?

Trabzon Devlet Tiyatrosu Sanatçısıyım. 7 senedir Trabzon Devlet Tiyatrosunda görev yapmaktayım. Bu projenin Genel Sanat Yönetmenliğini gerçekleştirdim. Aynı zamanda projemiz kapsamında sergilediğimiz ‘’Kurtuluş’’ oyunumuzun da yazarıyım. Bu sosyal sorumluluk projesini oluştururken T.C. İçişleri Bakanlığının ‘’En İyi Narkotik Polisi Annedir’’ kamu spotundan etkilenerek bu projeyi hazırladım. Bu yüzden projemizin tam adı: ‘’Kurtuluş’’ En İyi Narkotik Polisi Annedir. Projemizi ana paydaşımız T.C. İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü desteği ve onayıyla gerçekleştirdik.. Projemizin ana amacı; Uyuşturucu madde kullanımının zararlarına dikkat çekmek ve bu konuda farkındalık oluşturmak adına sanatın iyileştirici gücüyle gençlerimizi ve ailelerimizi bilinçlendirmekti. 2021 yılının Ağustos ve Eylül aylarında gerçekleştirdik. Projemiz iki ay sürdü. Çeşitli Atölyeler, Söyleşiler, Dinletiler ve Tiyatro oyunu sergiledik.

*Atölye çalışmalarınızı açar mısınız?

Tabii ki, Sivas Devlet Tiyatrosu Sanatçısı Serkan Yanar Eylül ayında Hüseyin Kazaz Kültür Merkezinde iki gün boyunca ‘’Temel Oyunculuk’’ atölyesi gerçekleştirdi. Gençlerimize tiyatronun mutfağını anlattı, sahneye adım atmalarını sağladı. Psikolog Samet Türedi beyi çağırdık. Gençlere ve ailelerine sağlam psikoloji nasıl edinilir ve sağlıklı yaşam üzerine seminer verdi. Bir diğer örnek, Emniyet Müdürlüğü ile iş birliği yapmamız. Narkotik Şube Müdür Yardımcımız Hamza beyi ağırladık. Kendisi ‘’Madde Bağımlılığı ile Mücadele Söyleşisi’’ gerçekleştirdik.

*Projenizi gerçekleştirdiğiniz derneğinizden söz eder misiniz?

Trabzon Kültür Sanat ve Turizm derneğimizin başkanı Ali Ayvazoğlu’dur. Kendisi aynı zamanda Ankara Kültür Turizm Müdürüdür. Başkan vekilimiz Mustafa Asan beydir. Kendisi Trabzon İl Kültür Turizm Müdürlüğü yapmaktadır. İki güzide müdürümüzün öncülüğünde kültürel ve sanatsal faaliyetler düzenlemeye yönelik çalışmalarımız oldu, olacak.

*Projenizin destekçileri hakkında bilgi verir misiniz?

Projemizi Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü ile birlikte yürüttük. Projemizin diğer destekçileri ise; Ortahisar Belediyesi, Yomra Belediyesi, Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve Akçaabat Belediyesidir. Kendilerine katkıları için çok teşekkür ediyoruz.

*Projenizin tamamen bitti mi? Devamı gelecek mi?

Hayır bitmedi. Şubat veya Mart ayında devam etmeyi planlıyoruz. Ankara Kültür Turizm Müdürümüz Ali Ayvazoğlu beyefendi ve Trabzon İl Kültür ve Turizm Müdürümüz Mustafa Asan beyefendinin öncülüğünde projemizi tekrar T.C. İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğüne sunacağız.

*Son olarak Trabzon’da Tiyatro hakkında söylemek istediğiniz şeyler var mı?

Evet var. Trabzon seyircisi çok güzel bir seyirci. Trabzonda Devlet Tiyatrosu başta olmak çoğu oyunda salonları tıklım tıklım dolduruyorlar. Salonlara sığmıyorlar. Oyunlar yetmez oldu. Bizde Trabzon’umuz için ve canımız seyircilerimiz için Trabzon Oda Tiyatrosu kurmaya karar verdik. Kuzenim Umut Çilingiroğluyla birlikte Trabzon’un merkezi olan Uzun Sokakta mini sahnesi, kantini ve eğitim verilen stüdyosu olan bir sanat merkezi açacağız. Muhtemelen Şubat ayında açmış oluruz. Bu tiyatronun içerisinde; profesyonel sanatçılar tarafından oyunlar sahnelenecek, uzman kadro tarafından çeşitli eğitimler verilecek ve uzun sokak manzaralı kafeteryasında içlerini ısıtacak şeyler içebilecek.

*Peki projelerinizi takip edebilecekleri sosyal medya adresleriniz var mı?

Tüm duyurularımızı ve sanatsal paylaşımlarımızı sosyal medyanın instagram mecrasında gerçekleştiriyoruz. trabzondatiyatro ve trabzonodatiyatrosu hesaplarından bizleri takip edebilirler.