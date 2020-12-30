Trabzon'da bulunan yaklaşık 6 bin yıllık mızrak uçları müzede sergileniyor

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odasından (TTSO) yapılan yazılı açıklamaya göre, kentten yaşayan Gökhan Baki ile Abidin Karbuzoğlu tarafından Ortahisar ilçesindeki Boztepe tünel inşaatının yapıldığı alan ile kent merkezindeki bir hurdacıda, tarihi eser olduğu düşünülen yaklaşık 30 santimetre uzunluğunda 2 mızrak ucu bulundu.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü'nde incelenen mızrak uçlarının, milattan önce 4 bin yılının sonu ile 3 bin yılının başlarındaki Geç Kalkolitik ve İlk Tunç Çağı'na ait olduğu ve kentte bugüne kadar tespit edilen en eski arkeolojik buluntular olduğu belirlendi.

Yapılan girişimlerin ardından yaklaşık 6 bin yıllık mızrak uçları, sergilenmek üzere Kültür ve Turizm Bakanlığı TTSO Özel İpekyolu Müzesi'ne teslim edildi.

TTSO tarafından düzenlenen törenle, tarihi eserlerin müzeye kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür belgesi verildi.

Törende konuşan TTSO Başkanı Suat Hacısalihoğlu, Abidin Karbuzoğlu ve Gökhan Baki'nin büyük bir sorumluluk örneği gösterdiğini vurguladı. Trabzon'un tarihiyle ilgili yeni bulgular elde edildiğini belirten Hacısalihoğlu, "Bu eserlerin kazandırılmasında üniversitemizden hocalarımızın katkısı büyük. Bunları bulan ve sorumluluk örneği gösteren vatandaşlarımızın da isimlerini teşekkürle anmak gerekiyor. Trabzon'un tarihinin 6 bin yıla ulaştığını bu iki eserle ispatlamış olduk. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

KTÜ Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Hülya Çalışkan Akgül de bulunan eserlerin önemine işaret ederek şunları söyledi:

"Trabzon'da ilk defa milattan önce 4'üncü bin yıl sonu ve 3'üncü bin yıl başı dediğimiz, Geç Kalkolitik sonu ile İlk Tunç Çağı'nın başını konuşabileceğimiz arkeolojik buluntular ortaya çıktı. Dolayısıyla kentin tarihini milattan önce 4'üncü bin yıla kadar geri çekti. Günümüzden sayarsak eğer 6 bin yıllık insan yaşamına sahip topraklarda yaşadığımızın kanıtıdır bu mızrak uçları. Çok önemli arkeolojik buluntular. Umarım bunların gerisi gelir ve en önemlisi kentimizde bir arkeoloji kazı çalışmasının başlamasına vesile olur."

Trabzon Doğal ve Tarihi Değerleri Koruma Derneği Başkanı Doç. Dr. Coşkun Erüz ise eserlerin Trabzon'da bulunmasının, kentin tarihinin bilimsel olarak ispatlı ve maddi delillerle yeniden yazılma şansını ortaya çıkardığını kaydetti.

Konuşmaların ardından Hacısalihoğlu tarafından mızrak uçlarının müzeye kazandırılmasını sağlayan akademisyenler ile vatandaşlara teşekkür belgesi verildi.