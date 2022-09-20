Toprak Sergen: Seslendirme sektörü merdiven altı üretime dönmemeli

Seslendirme sanatçısı ve oyuncu Toprak Sergen, doğru isimlerle dublaj yapmanın önemine değinerek, "Dünya üzerindeki en iyi aktörler, en iyi aktrisler seslendirme yapıyor. Yani seslendirme için öyle şişirme insanları doldurmuyorlar stüdyoya. Dolayısıyla bizim de onu uygulamamız gerekiyor, kaliteli ve iyi bir iş yapmak istiyorsak. Yoksa bir tür merdiven altı üretime dönüyor sektör." dedi.

Çevrim içi yayın yapan dijital film ve dizi platformlarının artmasıyla dublaj ve seslendirme sektörü daha ön plana çıktı.

Teatral yetenekten ziyade düzgün bir diksiyon gerektiren seslendirme, genellikle belgesel, reklam, eğitim materyali ve haber yayınları için kullanılırken, dublaj ise çoğunlukla yabancı film, dizi ve çizgi filmler için yapılıyor. Alt yazılı film ya da dizi izlemek istemeyen izleyici, alternatif olarak dublajlı yapımı tercih ediyor.

Toprak Sergen, Pixel Post Prodüksiyon stüdyosunda gerçekleştirilen röportajda, sektöre nasıl girdiğini ve mesleğinin zorluklarını anlattı.

"16 yaşındayken Radyo Çocuk Kulübü'nün idarecisi olmuştum"

Son olarak TRT 1'de yayınlanan "Alparslan: Büyük Selçuklu" dizisinde "Kekavmenos" karakterini canlandıran usta oyuncu, 11 yaşındayken Ankara'da Radyo Çocuk Kulübü'nün açtığı sınava giren 600 kişi arasında, başarılı olan 30 kişiden biri olduğunu söyledi.

Toprak Sergen, o dönemde Rüştü Asyalı, Ergin Orbey ve Ecder Akışık'tan diksiyon ile etkili ve doğru konuşma dersleri aldığını belirterek, "Onun ardından zaten ben hem radyoda hem de TRT'de dublaj yapmaya başladım. Arada çocuk programları, belgeseller sunuyordum. Pek çok ünlüyü dizi ve filmlerde konuştum hem TRT'de hem de özel sektörde." ifadelerini kullandı.