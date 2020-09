Topkapı Sarayı'nın kapalı bölümlerinden 'At Rampası' ziyarete açıldı Topkapı Sarayı'nın uzun süredir kapalı bölümlerinden "At Rampası" ya da "Büyük Biniş" olarak bilinen ve sadece padişahların at ile geçişine mahsus olan özel yol ziyarete açıldı.

18 Eylül 2020 Cuma 20:26