TİYATROKARE 2023 YILINDA DA TÜRKİYE'NİN HER YERİNDE...

Yıllardır oynanan oyunları tüm Türkiye’de sahnelemenin yanısıra, Nedim Saban'ın aynı adla tiyatroya uyarladığı ve yöneteceği Ayşe Kulin'in "Veda" adlı romanın çalışmalarına başladı. Cumhuriyet'in 100. Yılında Armağan olarak hazırlanan "Veda" Nisan 2023'de...

Tiyatrokare Nisan ayının sonuna kadar kesinleşen programında 24 il (İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Antalya, Balıkesir, Edirne, Tekirdağ, Mersin, Hatay, Bolu, Denizli, Isparta, Manisa, Çanakkale, Osmaniye,Gaziantep, Urfa, Diyarbakır, Mardin, Batman, Elazığ, Malatya) ve 11 İlçede (Şişli, Zeytinburnu, Bakırköy, Kadıköy, Narlıdere, Çorlu, İskenderun, Marmaris, Fethiye, Silifke, Karşıyaka) gerçekleştirecek turnede oyunlarını sahneliyor.

AĞAÇLAR AYAKTA ÖLÜR

İspanyol yazar, şair Alejandro Casona’nın dünya klasikleri arasında yer alan duygusal komedisi "Ağaçlar Ayakta Ölür" Nedim Saban dilimize kazandırdı ve yönetti.

Nevra Serezli,Nuri Gökaşan /Gökhan Mete, Önder Atakanlı, Meral Asiltürk, Meltem Özlevent, Hakan Dönertaşlı’nın oynadığı oyunun sahne tasarımını Cihan Aşar, Kostüm tasarımını Sadık Kızılağaç, Işık tasarımını İsmail Sağır yaptığı 11 Ödüllü AĞAÇLAR AYAKTA ÖLÜR oyunu 4 Ocak 2023 Çarşamba saat 20.00'de Balıkesir Avlu Kültür Merkezi Fatih Sahnesi'nde izleyicilerle buluşuyor.

Oynadığı oyunlarla nice ödül kazanan ve 11 yıl aradan sonra ‘Ağaçlar Ayakta Ölür’ ile tiyatroya dönen Nevra Serezli, oyunda yüreği torun özlemiyle dolu büyükanne rolünü üstleniyor. Ağaçlar Ayakta Ölür'de diğer başrolü usta sanatçı Nuri Gökaşan, bir davranışı nedeniyle vicdan azabı yaşayan ve hatasını düzeltmek için yaratıcı bir adım atan bir büyükbabayı oynuyor.

Anne ve babasını bir uçak kazasında kaybeden bir çocuk büyükannesi ve dedesinin yanında yaşamaktadır; çocuğu o kadar şımartmışlardır ki, çocuğun hedefi, hayata dair bir duruşu, örnek alacağı bir ebeveyni yoktur, zamanın ruhuyla hayatta savrulur durur. Ve zaman içinde uyuşturucuya alışır, o alışkanlık çatışmayı körükler ve dedenin bir tokadı artık genç olan Hakan’ı ülke dışına savurur. Yıllar geçer, büyükanne torun özlemi, affedemediği kocasıyla o ağacın gölgesinin vurduğu evde yaşamaya devam eder. Dede yıllar yaşadığı pişmanlıkla torunu adına karısına mektuplar yazar… Yaşlı kadın için hayat yeniden filizlenmiştir, baharın cıvıltıları eve yeniden ulaşmıştır… Ohayata yeniden tutunmuştur, kalp krizi sonrası oluşan kendini bırakmışlığın yerini umut almıştır. O günden sonra daha dinçtir, hayata tutunmuş, yarına dair umut beslemiştir… Olaylar böylece başlar ve akıp gider…

ŞEN MAKAS

Amerikan Tiyatro tarihinin en uzun süreli oynanan oyunu olarak Guiness Rekorlar Kitabına geçen interaktif komedi oyunumuz “ŞEN MAKAS", 16 Ocak 2023Pazartesi saat 20.00'deMersin Mezitli Kültür Merkezi sahnesi'nde seyirciyle buluşacak.

Tiyatrokare’nin “ŞEN MAKAS" oyunu, sahnelendiği ilk günden bu yana gişe rekorları kırıyor. Amerikan Tiyatro Tarihi’nin en uzun süreli oynanan oyunu olarak Guinness Rekorlar kitabına girmeyi başaran ‘ŞEN MAKAS”, Boston’da 1979 yılından bu yana aralıksız seyirciyle buluşuyor.

'Charlie Chaplin Komedi Ödülü’ sahibi olan oyunda, seyirciler de oyuna dahil oluyor ve bir kuaför salonundaki katili, oyunculara sorular yönelterek belirliyor. Oyunun finali her defasında seyircinin isteğine göre değişiyor. Seyirci bazen oynuyor, bazen sorgu yaparak, bazen oy vererek katılıyor ama hep katıla katıla gülüyor.

ABD’nin yanı sıra dünyanın tüm ülkelerinde seyirciyle buluşan “ŞEN MAKAS”, 1997 yılında yine Tiyatrokare tarafından büyük başarıyla sahnelenmiş ve gişe rekorları kırmıştı. Nedim Saban’ın yönettiği oyunun güncellenen halinde hayatımızda önemli bir yer kaplayan sosyal medya gerçekliği daha fazla öne çıkarılıyor.

Bu interaktif komedide Melek Baykal, şen bir dul kadını oynuyor. Seyirci Melek Baykal’ın yanı sıra, Fatıh Gülnar, Müge Kement, Cem Güler’i sorgulayarak suçluyu bulmaya çalışıyor. Ünlü sunucu JessMolho’dan da yardım alarak çözülen cinayetin komiseri ise Özgür Yetkinoğlu.

Paul Portner’in yazdığı, Nedim Saban’ın yönettiği komedinin yardımcı yönetmeni Ebru Saçar Aktaş. Dekor Anıl Ateş Işık, Kostüm Günnur Çaras, Işık Mustafa Bal, Müzik Çağatay Kerhibar ve Bülent Güven’ e ait.

Cep telefonlarının açık kaldığı ‘Şen Makas’ oyununun finalinde internet üzerinden oylama yapılacak ve seyircinin verdiği karara göre oyunun finali oynanıyor.

AHUDUDU

Amerikalı yazar Joseph Kesselring’in ‘Arsenicand Old Lace’ adlı oyununun bir uyarlaması ‘Ahududu’... Dünya Savaşı’nın acılarının yaşandığı 1940’lı yıllarda

yazılmış, döneminde büyük ilgi görmüş, sinemaya da aktarılmış bu oyunu Nedim Saban uyarladı ve yönetti.

Ahududu 2 Ocak 2023 Pazartesi saat 20.30'da Kadıköy Halk Eğitim Merkezi'nde seyircilerle buluşacak.

Dekor Tasarımını Barış Dinçel, Kostüm tasarımını Günnur Çaras, Işık tasarımını Yüksel Aymaz, Koreografisini Murat Turhan tarafından yapılan oyunda; Suna Keskin, Melek Baykal, Nedim Saban, Bülent Seyran, Cem Güler, Birol Engeler, Murat Turhan, Özgür Yetkinoğlu, Müge Kement rol alıyorlar.

Eski bir konakta yaşlı iki kardeş ve yeğenleri odalarını kiraya vererek yaşamaktadırlar. Sevimli, yaşlı kızlar Mürşide ve Müşfike odalarını kiralamak üzere gelen kimsesizleri yaptıkları ahududu likörüyle zehirleyerek ‘huzura kavuşturmakta’dırlar. Kendisini hâlâ savaşta bir subay sanan yeğenleri ise onları bodrumda kazdığı siperlere gömmektedir. Tek sorun bu yeğenin sık sık çaldığı trompetten şikâyet eden komşulardır. Bu düzen böyle sürüp giderken bir gün evleneceğini bildiren gazeteci diğer yeğen ile yirmi yıldır polisten kaçan, son çare olarak yüzüne estetik yaptıran kardeşiyle onun ameliyatını başaramayan Dr. Frankenştayn konağa gelir. İşler sarpa sarmıştır...