Son Dakika

TİYATROKARE 2023 YILINDA DA TÜRKİYE'NİN HER YERİNDE...

2023'de 31. Yılını kutlayan Tiyatrokare, İstanbul'un yanı sıra Türkiye'nin farklı yerlerinde üç farklı oyunla tiyatro severlerin karşısında. Ahududu, Ağaçlar Ayakta Ölür, Şen Makas adlı oyunlarıyla turneye çıkacak olan Tiyatrokare, 2 Ocak'tan itibaren izleyicilerle buluşacak.

KÜLTÜR-SANAT 02.01.2023, 11:24
TİYATROKARE 2023 YILINDA DA TÜRKİYE'NİN HER YERİNDE...

Yıllardır oynanan oyunları tüm Türkiye’de sahnelemenin yanısıra, Nedim Saban'ın aynı adla tiyatroya uyarladığı ve yöneteceği Ayşe Kulin'in "Veda" adlı romanın çalışmalarına başladı. Cumhuriyet'in 100. Yılında Armağan olarak hazırlanan "Veda" Nisan 2023'de...

Tiyatrokare Nisan ayının sonuna kadar kesinleşen programında 24 il (İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Antalya, Balıkesir, Edirne, Tekirdağ, Mersin, Hatay, Bolu, Denizli, Isparta, Manisa, Çanakkale, Osmaniye,Gaziantep, Urfa, Diyarbakır, Mardin, Batman, Elazığ, Malatya) ve 11 İlçede (Şişli, Zeytinburnu, Bakırköy, Kadıköy, Narlıdere, Çorlu, İskenderun, Marmaris, Fethiye, Silifke, Karşıyaka) gerçekleştirecek turnede oyunlarını sahneliyor.

AĞAÇLAR AYAKTA ÖLÜR

İspanyol yazar, şair Alejandro Casona’nın dünya klasikleri arasında yer alan duygusal komedisi "Ağaçlar Ayakta Ölür" Nedim Saban dilimize kazandırdı ve yönetti.

Nevra Serezli,Nuri Gökaşan /Gökhan Mete, Önder Atakanlı, Meral Asiltürk, Meltem Özlevent, Hakan Dönertaşlı’nın oynadığı  oyunun sahne tasarımını Cihan Aşar, Kostüm tasarımını Sadık Kızılağaç, Işık tasarımını İsmail Sağır yaptığı 11 Ödüllü AĞAÇLAR AYAKTA ÖLÜR oyunu 4 Ocak 2023 Çarşamba saat 20.00'de Balıkesir Avlu Kültür Merkezi Fatih Sahnesi'nde izleyicilerle buluşuyor.

Oynadığı oyunlarla nice ödül kazanan ve 11 yıl aradan sonra ‘Ağaçlar Ayakta Ölür’ ile tiyatroya dönen Nevra Serezli, oyunda yüreği torun özlemiyle dolu büyükanne rolünü üstleniyor. Ağaçlar Ayakta Ölür'de diğer başrolü usta sanatçı Nuri Gökaşan, bir davranışı nedeniyle vicdan azabı yaşayan ve hatasını düzeltmek için yaratıcı bir adım atan bir büyükbabayı oynuyor.

Anne ve babasını bir uçak kazasında kaybeden bir çocuk büyükannesi ve dedesinin yanında yaşamaktadır; çocuğu o kadar şımartmışlardır ki, çocuğun hedefi, hayata dair bir duruşu, örnek alacağı bir ebeveyni yoktur, zamanın ruhuyla hayatta savrulur durur. Ve zaman içinde uyuşturucuya alışır, o alışkanlık çatışmayı körükler ve dedenin bir tokadı artık genç olan Hakan’ı ülke dışına savurur. Yıllar geçer, büyükanne torun özlemi, affedemediği kocasıyla o ağacın gölgesinin vurduğu evde yaşamaya devam eder. Dede yıllar yaşadığı pişmanlıkla torunu adına karısına mektuplar yazar… Yaşlı kadın için hayat yeniden filizlenmiştir, baharın cıvıltıları eve yeniden ulaşmıştır… Ohayata yeniden tutunmuştur, kalp krizi sonrası oluşan kendini bırakmışlığın yerini umut almıştır. O günden sonra daha dinçtir, hayata tutunmuş, yarına dair umut beslemiştir… Olaylar böylece başlar ve akıp gider…

ŞEN MAKAS

Amerikan Tiyatro tarihinin en uzun süreli oynanan oyunu olarak Guiness Rekorlar Kitabına geçen interaktif komedi oyunumuz “ŞEN MAKAS", 16 Ocak 2023Pazartesi saat 20.00'deMersin Mezitli Kültür Merkezi sahnesi'nde seyirciyle buluşacak.

Tiyatrokare’nin “ŞEN MAKAS" oyunu, sahnelendiği ilk günden bu yana gişe rekorları kırıyor. Amerikan Tiyatro Tarihi’nin en uzun süreli oynanan oyunu olarak Guinness Rekorlar kitabına girmeyi başaran ‘ŞEN MAKAS”, Boston’da 1979 yılından bu yana aralıksız seyirciyle buluşuyor.

'Charlie Chaplin Komedi Ödülü’ sahibi olan oyunda, seyirciler de oyuna dahil oluyor ve bir kuaför salonundaki katili, oyunculara sorular yönelterek belirliyor. Oyunun finali her defasında seyircinin isteğine göre değişiyor. Seyirci bazen oynuyor, bazen sorgu yaparak, bazen oy vererek katılıyor ama hep katıla katıla gülüyor.

ABD’nin yanı sıra dünyanın tüm ülkelerinde seyirciyle buluşan “ŞEN MAKAS”, 1997 yılında yine Tiyatrokare tarafından büyük başarıyla sahnelenmiş ve gişe rekorları kırmıştı. Nedim Saban’ın yönettiği oyunun güncellenen halinde hayatımızda önemli bir yer kaplayan sosyal medya gerçekliği daha fazla öne çıkarılıyor.

Bu interaktif komedide Melek Baykal, şen bir dul kadını oynuyor. Seyirci Melek Baykal’ın yanı sıra, Fatıh Gülnar, Müge Kement, Cem Güler’i sorgulayarak suçluyu bulmaya çalışıyor. Ünlü sunucu JessMolho’dan da yardım alarak çözülen cinayetin komiseri ise Özgür Yetkinoğlu.

Paul Portner’in yazdığı, Nedim Saban’ın yönettiği komedinin yardımcı yönetmeni Ebru Saçar Aktaş. Dekor Anıl Ateş Işık, Kostüm Günnur Çaras, Işık Mustafa Bal, Müzik Çağatay Kerhibar ve Bülent Güven’ e ait. 

Cep telefonlarının açık kaldığı ‘Şen Makas’ oyununun finalinde internet üzerinden oylama yapılacak ve seyircinin verdiği karara göre oyunun finali oynanıyor.

AHUDUDU

Amerikalı yazar Joseph Kesselring’in ‘Arsenicand Old Lace’ adlı oyununun bir uyarlaması ‘Ahududu’... Dünya Savaşı’nın acılarının yaşandığı 1940’lı yıllarda 

yazılmış, döneminde büyük ilgi görmüş, sinemaya da aktarılmış bu oyunu Nedim Saban uyarladı ve yönetti.

Ahududu 2 Ocak 2023 Pazartesi saat 20.30'da Kadıköy Halk Eğitim Merkezi'nde seyircilerle buluşacak.

Dekor Tasarımını Barış Dinçel, Kostüm tasarımını Günnur Çaras, Işık tasarımını Yüksel Aymaz, Koreografisini Murat Turhan tarafından yapılan oyunda;  Suna Keskin, Melek Baykal, Nedim Saban, Bülent Seyran, Cem Güler, Birol Engeler, Murat Turhan, Özgür Yetkinoğlu, Müge Kement rol alıyorlar.

Eski bir konakta yaşlı iki kardeş ve yeğenleri odalarını kiraya vererek yaşamaktadırlar. Sevimli, yaşlı kızlar Mürşide ve Müşfike odalarını kiralamak üzere gelen kimsesizleri yaptıkları ahududu likörüyle zehirleyerek ‘huzura kavuşturmakta’dırlar. Kendisini hâlâ savaşta bir subay sanan yeğenleri ise onları bodrumda kazdığı siperlere gömmektedir. Tek sorun bu yeğenin sık sık çaldığı trompetten şikâyet eden komşulardır. Bu düzen böyle sürüp giderken bir gün evleneceğini bildiren gazeteci diğer yeğen ile yirmi yıldır polisten kaçan, son çare olarak yüzüne estetik yaptıran kardeşiyle onun ameliyatını başaramayan Dr. Frankenştayn konağa gelir. İşler sarpa sarmıştır...

#TİYATROKARE
Yorumlar (0)
Namaz Vakti 04 Ocak 2023
İmsak 06:51
Güneş 08:22
Öğle 13:14
İkindi 15:34
Akşam 17:55
Yatsı 19:21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 16 35
2. Galatasaray 15 33
3. Başakşehir 15 30
4. Adana Demirspor 15 27
5. Beşiktaş 15 26
6. Trabzonspor 15 26
7. Konyaspor 15 25
8. Kayserispor 15 23
9. Alanyaspor 16 21
10. Giresunspor 15 19
11. Gaziantep FK 15 17
12. Karagümrük 15 16
13. Ankaragücü 15 16
14. Antalyaspor 15 16
15. Hatayspor 16 16
16. Kasımpaşa 15 15
17. Sivasspor 16 14
18. Ümraniye 16 11
19. İstanbulspor 15 11
Takımlar O P
1. Eyüpspor 18 38
2. Samsunspor 18 32
3. Bodrumspor 18 32
4. Keçiörengücü 18 32
5. Bandırmaspor 18 31
6. Pendikspor 18 30
7. Rizespor 18 30
8. Boluspor 18 30
9. Manisa FK 18 28
10. Sakaryaspor 18 25
11. Göztepe 18 24
12. Altay 18 21
13. Erzurumspor 18 20
14. Tuzlaspor 18 19
15. Adanaspor 18 18
16. Ö.K Yeni Malatya 18 15
17. Denizlispor 18 15
18. Altınordu 18 13
19. Gençlerbirliği 18 7
Takımlar O P
1. Arsenal 17 44
2. M.City 16 36
3. Newcastle 18 35
4. M. United 17 35
5. Tottenham 17 30
6. Liverpool 17 28
7. Fulham 18 28
8. Brighton 17 27
9. Brentford 18 26
10. Chelsea 16 25
11. Crystal Palace 16 22
12. Aston Villa 17 21
13. Leicester City 18 17
14. Leeds United 16 16
15. Bournemouth 18 16
16. Everton 18 15
17. West Ham United 17 14
18. Nottingham Forest 17 14
19. Wolves 17 13
20. Southampton 17 12
Takımlar O P
1. Barcelona 15 38
2. Real Madrid 15 38
3. Real Sociedad 15 29
4. Atletico Madrid 15 27
5. Athletic Bilbao 15 25
6. Real Betis 15 25
7. Villarreal 15 24
8. Rayo Vallecano 15 23
9. Osasuna 15 23
10. Valencia 15 19
11. Mallorca 15 19
12. Girona 15 17
13. Almeria 15 17
14. Getafe 15 17
15. Real Valladolid 15 17
16. Espanyol 15 13
17. Celta Vigo 15 13
18. Sevilla 15 12
19. Cadiz 15 12
20. Elche 15 4