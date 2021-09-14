TİYATRO TUTKUNLARI KRAL LEAR’DA BULUŞTU!

Usta oyuncu Haluk Bilginer, çevirisini de yaptığı William Shakespeare eserinde ‘Kral Lear’ rolünde seyirci karşısına çıktı.

SAHNEDEKİ MÜTHİŞ OYUNCU KADROSU

120 dakikalık, iki perdeden oluşan oyunda Haluk Bilginer’e sahnede müthiş performanslarıyla Berfu Öngören, Hare Sürel, Nazlı Bulum, Yavuz Topoyan, Tolga İskit, Kaan Turgut, Onur Özaydın, Sertan Müsellim, Efe Tunçer ve Hüseyin Sevimli eşlik etti.

Yönetmenliğini Muharrem Özcan’ın yaptığı oyunun, müzikleri Tolga Çebi, sahne tasarımı ise Özlem Karabay’ın imzasını taşıyor.

İKTİDARIN KENDİSİYKEN MAĞDURUNA DÖNÜŞEN İNSAN

İktidarın vahşiliğini ve iktidarın kendisiyken mağduruna dönüşen insanı anlatan “Kral Lear”, günümüze uyarlanan bu etkileyici yorumuyla seyirciden büyük alkış aldı. Başta Haluk Bilginer olmak üzere tüm ekip, oyunun finalinde uzun süre ayakta alkışlandı.

“BKM Yaz Etkinlikleri” kapsamındaki etkinlikler, 16 Eylül, Perşembe akşamı başrollerinde Onur Saylak, Cem Yiğit Üzümoğlu, Sezin Akbaşoğulları, Şükran Ovalı, Esra Bağışgil, Burakcan Doğan’ın rol aldığı “Evlat” oyunu ile devam edecek.